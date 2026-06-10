1.800 personas recibirán en el Puerto de Arguineguin al Papa, que escuchará los testimonios de familias migrantes

Archivo - Varios migrantes son atendidos en Puerto de Arguineguín, a 29 de diciembre de 2024, en Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Canarias (España) - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa visitará este jueves 11 de junio en Gran Canaria el Puerto de Arguineguín donde la diócesis quiere mostrar "la realidad caritativa de la Iglesia" y la realidad de "miles y miles de personas que fueron acogidas, han sido integradas y han hecho su vida junto al resto de canarios".

Allí le esperarán 1.800 personas de familias migrantes con sus niños --que podrán jugar en dos ludotecas hasta que llegue el Pontífice--. Además, los participantes podrán dejar sus mensaje para Prevost a lo largo y ancho del puerto.

"Se conoció como el muelle de la vergüenza en el año 2020, por la forma como se gestionó toda la realidad que allí se vivió, que allí tuvimos la desgracia de vivir. Pues ese ha sido uno de los motivos. Queremos que ese puerto deje de ser el muelle de la vergüenza para que sea el puerto de la esperanza", explicóen rueda de prensa la coordinadora del Comité local de Canarias, Enélida Hernández.

En el acto también se escucharán cuatro testimonios de familias migrantes y de personas que acogen e integran; habrá una ofrenda floral como homenaje a los fallecidos en el mar y finalmente, el Papa bendecirá un pequeño altar de los pescadores en honor a la Virgen del Carmen y una cruz elaborada con madera de patera.