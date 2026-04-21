Abogados Cristianos pide a la UEFA que retire la sanción a un equipo serbio por exhibir un mosaico cristiano

La presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, atiende a los medios a su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). La Audiencia Provincial de Madrid juzga al exdiputado de - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha anunciado este martes la presentación de una denuncia ante la Oficina Disciplinaria de la UEFA solicitando la retirada de la sanción impuesta al club Estrella Roja de Belgrado por exhibir un mosaico de carácter cristiano durante un partido de la competición Europa League.

Según ha indormado la entidad en un comunicado, el pasado 26 de febrero, durante un encuentro de play-off frente al Lille, los aficionados del club serbio desplegaron en las gradas un tifo con la imagen de San Simeón --"figura histórica y santo venerado por la fe cristiana"-- acompañado del lema 'Que nuestra fe nos guíe hacia la victoria'.

Por este motivo, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA sancionó al club con una multa de 40.000 euros al considerar que se trataba de un "mensaje inapropiado para un evento deportivo", en aplicación del artículo 16.2.e) de su Reglamento Disciplinario.

A juicio de la organización, esta sanción constituye "un trato discriminatorio hacia la fe cristiana, al penalizar una manifestación pacífica de carácter religioso en el ámbito deportivo y denuncia la existencia de una doble vara de medir por parte de la UEFA".

De esta manera, la entidad sostiene que en distintos encuentros oficiales "se ha permitido la interrupción de partidos para facilitar el cumplimiento del Ramadán por parte de jugadores musulmanes, así como la exhibición de simbología grotesca de carácter demoníaco en estadios europeos, sin que estas actuaciones hayan sido objeto de sanción".

"Esta diferencia de criterio supone una vulneración del principio de no discriminación recogido en el artículo 14.1 de la propia normativa de la UEFA. Supone un ataque a la libertad religiosa y al derecho a expresar la fe en el ámbito público", ha manifestado.

Abogados Cristianos, a través de su web, ha lanzado una campaña de recogida de firmas pidiendo al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, que sean retiradas las sanciones a estos clubes de fútbol y "se dejen de perseguir estas muestras de mensajes cristianos pacíficos".

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha afirmado que es "inaceptable que se sancione una manifestación pacífica de fe cristiana mientras se permite y se facilita la expresión de otras religiones o simbologías".

"Multar a un club por mostrar su fe cristiana es un síntoma claro de la cristianofobia existente en Europa. Se está normalizando que lo cristiano moleste y sea castigado. Vamos a exigir que se respete la libertad religiosa también en el deporte", ha indicado Castellanos.