Arzobispo de Abuja avisa de aumento de ataques y secuestros desde que Trump bombardeó al Estado Islámico en Nigeria

El arzobispo de Abuja, Nigeria, Ignatius Ayau Kaigama. - ACN

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Abuja (Nigeria), Ignatius Ayau Kaigama, ha advertido de que la situación de violencia que vive la Iglesia en el país, con secuestros de sacerdotes y ataques contra los cristianos, se ha agudizado desde que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, bombardeara posiciones del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria el pasado mes de diciembre de 2025.

Así lo ha indicado el obispo nigeriano este miércoles en una rueda de prensa en la sede de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), en Madrid, en la que la fundación pontificia ha presentado la campaña 'Sana Nigeria', en apoyo a la Iglesia pobre y perseguida en Nigeria.

"Me alegré y aplaudí cuando escuché a Donald Trump que dijo vamos a ir a Nigeria, vamos a acabar con Boko Haram, y dije 'ven', pero en Navidad recibimos un regalo que fue una bomba que cayó en suelo nigeriano que no sabría decir si hizo algún bien. Y ese incidente sumado a sus palabras han inflamado mucho la pasión de los islamistas que hay en ese territorio. La cantidad de ataques, la cantidad de secuestros de Boko Haram y de los demás grupos han estado creciendo incluso desde entonces. Pensábamos que iba a atacar la raíz del problema, la raíz de Boko Haram, a erradicar todo esto para poder vivir en paz", ha lamentado el arzobispo de Abuja.

Así, aunque ha agradecido que Donald Trump fuera "el primer líder mundial en decir claramente que los cristianos nigerianos han sido perseguidos", ha advertido de que "no ha logrado mucho" lanzando "una sola bomba". De hecho, ha avisado de que "ha conseguido el efecto contrario".

Por ello, en lugar de esta actuación, el arzobispo nigeriano ha pedido a Trump y a los líderes de todas las naciones occidentales que ayuden a Nigeria enviándoles equipamiento, personas y colaboración con su gobierno para erradicar esta violencia.

ESTRATEGIA PARA FRUSTRAR EL CRISTIANISMO

El arzobispo ha advertido de que en Nigeria existe "una estrategia deliberada" de los islamistas para "frustar el cristianismo y la expansión de la evangelización en Nigeria". "Están inyectando temor en nuestros sacerdotes, secuestrándoles, una y otra y otra vez. Están inyectando temor en los laicos que se reúnen para celebrar misa bombardeándoles, disparándoles, amenazándoles", ha explicado.

Esta situación se la trasladaron al Papa León XIV durante la reciente visita de los obispos de Nigeria a Roma. Según ha relatado, el Pontífice les "dio la oportunidad de sentarse en un círculo simplemente a hablar".

El arzobispo de Abuja ha asegurado que "Nigeria está sangrando, está herida" y ha advertido de que hay un interés explícito de Boko Haram en "islamizar Nigeria". "Y luego vino la Sharía, que se impuso a muchos que no son musulmanes. Aunque dicen que es solo para los musulmanes, muchas personas en el norte han perdido sus derechos", ha apuntado.

Según ha explicado, citando las últimas informaciones que le han llegado, hay personas de sus parroquias en Abuja que "están en cautiverio ahora mismo" y han perdido "tres parroquias en las afueras" porque los párrocos no pueden regresar a ellas debido a las amenazas, una situación que, según ha advertido, se reproduce en otras muchas diócesis del país africano. "Si esto continúa, vamos a estar en peligro de perder nuestra fe y de no tener la fortaleza necesaria para sostener nuestra fe y nuestra Iglesia", ha avisado.

También ha alertado de que hay "una competición" por "el alma" y por "los recursos" de Nigeria y ha mencionado el caso de los "chinos" que "no están allí porque quieran predicar el Evangelio, sino porque quieren extraer".

Ante esta situación, el director de ACN España, José María Gallardo, ha explicado que lanzan la campaña 'Sana Nigeria' para "socorrer y apoyar" a la Iglesia de este país, una Iglesia "mártir" en la que el "sufrimiento de los cristianos es indescriptible".

200 SACERDOTES SECUESTRADOS EN UNA DÉCADA

Entre otros datos, ha apuntado que 200 sacerdotes han sido secuestrados en la última década, que 80 comunidades han sido atacadas o que hay 1,5 millones de desplazados solo en la diócesis de Makurdi. Además, ha recordado la "masacre" perpetrada en la noche del 13 al 14 de junio de 2025 contra comunidades de desplazados internos, en la que fueron asesinados 259 cristianos. Según ha recordado Gallardo, "muchísimos testigos" indentificaron como los autores del ataque a "extremistas pastores fulani".

En cuanto a los motivos de esta "escalada de violencia" que vive el país africano, el director de ACN ha mencionado diversos factores como "el yihadismo de Boko Haram o del Estado Islámico", las "bandas criminales y el extremismo de los fulani" unido a "una debilidad política, una mala gestión del Estado" con una "corrupción generalizada" y "una lucha por los recursos naturales".

Si bien, en este contexto, Gallardo ha destacado que "los sacerdotes no dejan de acompañar a su pueblo" y que "los seminarios siguen llenándose año a año". Por ello, con esta campaña, ACN quiere continuar trabajando en tres pilares: apoyo a sacerdotes, religiosas y seminaristas "en sus necesidades materiales, formativas y pastorales"; ayudar en la construcción de un centro de atención al trauma de los desplazados y proteger a los cristianos perseguidos.

En este contexto, Gallardo ha calificado de "muy positivo todo lo que suponga dar a conocer esta realidad" como la Proposición No de Ley presentada por el Partido Popular y debatida este martes en el Congreso para apoyar a los cristianos perseguidos. Si bien, ha añadido que no entra "en los matices de polarización o de discusión interna de los grupos políticos de este país, que intentan echarse balones los unos a los otros". A su juicio, lo que deberían hacer es "unir esfuerzos".