Asia Bibi, cristiana pakistaní absuelta en 2018 de un delito de blasfemia: "Gracias a Cristo he permanecido en pie"

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asia Bibi, la mujer cristiana de Pakistán que fue condenada a muerte por la ley de la blasfemia y finalmente fue absuelta en 2018 tras nueve años de cautiverio, ha asegurado que "gracias a Cristo" ha permanecido "en pie" durante su detención.

"Durante mi detención, he sostenido la mano de Cristo, es gracias a Él que he permanecido en pie. ¡No tengáis miedo!", ha subrayado Asia Bibi en un encuentro con Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN, por sus siglas en inglés).

Asimismo, ha asegurado que "gracias a los medios de comunicación" sigue viva y ha comentado que "nunca" imaginó que se "haría famosa". Ahora, está presentando un libro junto con la periodista francesa Anne-Isabelle Tollet '¡Por fin libre!', editado en España por Homo Legens, en colaboración con ACN.

Acusada de blasfemia por sus vecinos musulmanes, Asia Bibi pasó nueve años en prisión bajo la constante amenaza de ser ejecutada. En Pakistán, según señala Ayuda a la Iglesia Necesitada, se invoca a menudo la ley antiblasfemia para resolver disputas vecinales y los acusados suelen ser linchados o "desaparecen" en prisión.

Si bien, el caso de Asia Bibi tuvo una gran cobertura mediática y finalmente, el 31 de octubre de 2018 fue absuelta en apelación por la Corte Suprema pakistaní, y pudo refugiarse en Canadá el 8 de mayo de 2019.

Según precisa ACN, ahora existe una "jurisprudencia Asia Bibi" que "permite a los acusados de blasfemia volverse contra sus acusadores" y aunque la ley antiblasfemia todavía existe en Pakistán, "ahora se corre un alto riesgo cuando se recurre a ella para perjudicar a alguien".

Asia Bibi tuvo que dejar su país, al que espera regresar algún día. "¡Esa es mi patria, yo amo apasionadamente a Pakistán!", ha asegurado para recordar la antigüedad de los cristianos paquistaníes: "Somos cristianos desde hace más de mil años". Fue bautizada a los ocho años y vivió una fe sin problemas durante su infancia. "Solía jugar con mis vecinos musulmanes, no había una separación", ha añadido.

Ahora, Asia Bibi desea encontrar refugio en Francia y, por ello, el pasado lunes reclamó asilo político al presidente de Francia, Emmanuel Macron. "He encontrado mucho amor aquí, creo que me encontraría bien entre vosotros", ha asegurado.

Asimismo, quiere ayudar a otras personas que estén pasando por su misma situación. "Mi vida es del Señor, lo sé, y si soy libre no es casualidad. Dios me había confiado una misión. Y mi historia no será inútil porque ayudará a otras personas (que están sufriendo) como yo y, quien sabe, a lo mejor les evita la muerte", afirma en el libro.