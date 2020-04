La asociación PAT-APAT pide no "bajar la guardia" y conducir con "prudencia" pese a la bajada del tráfico

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación PAT-APAT pide a los ciudadanos que tengan que desplazarse en transporte privado por carretera no "bajar la guardia", así como "prudencia" pese a la bajada del tráfico por el Estado de Alarma.

"El hecho de que haya menos tráfico, no ha de ser motivo para bajar la guardia, más bien al contrario", recomienda la entidad, que recuerda la importancia igualmente de abrocharse el cinturón, cumplir los límites de velocidad, no utilizar el móvil y no conducir bajo la influencia de alcohol y otras drogas.

Además, la situación de emergencia sanitaria debida a la pandemia del Covid-19 hace que los esfuerzos de los gobiernos centren sus prioridades en luchar contra el coronavirus, lo que se traduce, según la asociación, en menos efectivos policiales vigilando la Seguridad Vial, retraso en las obras de mantenimiento y menos campañas de concienciación.

Asimismo, la mayoría de los medios técnicos y humanos de que se dispone se están centrando en dar respuesta a esta emergencia sanitaria y, "difícilmente pueden asistir a las víctimas de siniestros de tráfico", asegura PAT-APAT, por lo que pide "conducir con prudencia y ser solidario".

Aún entendiendo esa focalización, la entidad lamenta que la seguridad vial "ha perdido peso" en las valoraciones durante la crisis de la pandemia.

En este sentido, insta a reflexionar sobre algunas medidas adoptadas, como la de eliminar las normas de horas de conducción y descanso en el transporte y reparto de mercancías, una medida que según la entidad puede mantener algunos empleos, pero no es adecuada para mantener las condiciones de trabajo, la seguridad laboral y la seguridad vial.

La asociación también pide al Gobierno que pague un plus a algunos repartidores o sus empresas, para que puedan mantener sus trabajos, y eliminar los peajes durante la situación de emergencia sanitaria para facilitar el trabajo de los transportistas.

Otra medida en contra de la seguridad vial, según PAT-APAT, es eliminar el servicio de las estaciones de ITV, ya que recuerda que el vehículo siempre tiene que estar "en perfectas condiciones". "Estamos en una situación en que la seguridad vial está en un nivel más bajo que otras opciones en la sociedad", considera.

MAYOR RIESGO DE TENER UN ACCIDENTE

La asociación subraya que, según expertos, con bastante menos tráfico en las vías aumenta el riesgo de circular, en concreto, aumenta exponencialmente el número de siniestros por kilómetro conducido. Es decir, cada conductor que sale a la carretera tiene mucho más riesgo de padecer un siniestro de tráfico, pues para la entidad, suele aumentar la velocidad y disminuir la atención. Y según PAT-APAT, esto no se explica a los conductores.

"Consideramos que los usuarios de las carreteras y calles no reciben la información adecuada. Y cuando resulta que a pesar de las medidas de confinamiento y de la disminución del tráfico, sigue habiendo siniestros de tráfico con víctimas, no todo puede quedar escondido bajo la manta informativa del coronavirus", lamentan desde la entidad.

De hecho, reclama que "la visión cero víctimas en siniestros de tráfico se mantenga como un objetivo muy claro en la mente de los conductores y del conjunto de la sociedad". "Ahora tenemos todos una prioridad, superar esta pandemia, pero no olvidemos la, por desgracia, cotidianidad de nuevas víctimas de siniestros de tráfico que hay cada día", zanja.