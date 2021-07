Castells destaca las tres vicepresidencias del nuevo Ejecutivo: "Como marca, es un buen gobierno"

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Universidades, Manuel Castells, considera que las tres vicepresidencias del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez tras la remodelación que llevó a cabo el pasado sábado 10 de julio ofrecen una "buena imagen". "Yo creo que está bien como marca. Ahora vamos a ver qué pasa, pero como marca es un buen gobierno", ha recalcado.

En su opinión, esta estructura visualiza "muy bien" lo que es este Gobierno. Así, ha destacado la vicepresidencia económica, que es la que gestiona la Economía, con Nadia Calviño, "que es la que lleva la conexión con Europa los fondos europeos"; la vicepresidenta Yolanda Díaz, que "mantiene y desarrolla el escudo social y los derechos de los trabajadores, que es la otra gran pata de ese de ese Gobierno"; y la vicepresidenta Ribera, que es la que "mantiene el eje de transición ecológica en el conjunto del Gobierno".

"Las tres juntas demuestran el feminismo de este Gobierno. Creo que es una buena imagen", ha insistido, al tiempo que ha asegurado que también se lo han transmitido interlocutores internacionales, destacando un Gobierno articulado "en la economía europea, con protección social, transición ecológica y feminista".

En todo caso, ha alabado el nivel de profesionalidad del anterior Consejo de Ministros, que también ha equiparado al que existe tras la remodelación: "Por ejemplo, la ministra que más directamente nos toca a nosotros, que es la ministra de Ciencia --ha dicho en una entrevista con Europa Press respecto a Diana Morant--. Es un ingeniera de telecomunicaciones, cosa que en España dice algo. Los telecos y las telecas ahora son la élite de la capacidad tecnológica profesional en España".

Además, ha revelado que vivió "muy tranquilamente" la remodelación ejecutada por Sánchez el pasado sábado. "Lo he vivido muy tranquilamente, porque yo no me planteo ningún tipo de continuidad que no sea la que quiera el presidente", ha dicho uno de los ministros que no se ha visto afectados por la remodelación por pertenecer a la cuota designada por Podemos dentro del Gobierno de coalición. En este sentido, ha precisado, en cualquier caso, que él no pertenece a la formación morada.

CONSUMO DE CARNE: "CALMAR LAS AGUAS"

Por otro lado, Castells se ha referido a la polémica protagonizada por su colega de gabinete, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y su campaña para que descienda el consumo de carne. El ministro de Universidades cree que se ha "malinterpretado" a Garzón. "Yo no creo que sea fundamentalista en ese aspecto de que no hay que comer carne --ha comentado--. Él ha dicho simplemente que comer demasiada carne no es bueno para la salud".

En este sentido, señala que este mensaje se ha leído en clave de que se podía hundir el mercado cárnico español y que la polémica "se ha salido de quicio y puede hacer daño tanto en un sentido como en otro". "Yo calmaría las aguas", ha resumido.

Finalmente, en relación a Cataluña, ha asegurado que su propuesta es "exactamente la misma" que la del presidente del Gobierno. "Hay un conflicto político, ese conflicto político es grave, serio, divide en dos a la población de Cataluña y por tanto, sólo se puede solucionar mediante el diálogo --ha recalcaco. Para que ese diálogo pudiera empezar de nuevo en buenas condiciones, los indultos sea absolutamente necesarios. Sin eso no se podía avanzar y ahora espero que podamos ir avanzando".