Cazadores de toda España volverán a aportar datos científicos al Proyecto Zorzales, que inicia su séptima temporada. - FUNDACIÓN ARTEMISAN

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cazadores de toda España volverán a salir al campo para recopilar datos científicos para el Proyecto Zorzales, según ha informado este martes la Fundación Artemisan. Durante estos meses, realizarán censos de las distintas especies de zorzales, recopilarán datos durante las jornadas de caza y enviarán la información de las anillas de ejemplares recuperados.

Este proyecto, que inicia su séptima temporada, tiene como objetivo mejorar la monitorización y el conocimiento de las distintas especies de zorzales y mantener la gestión sostenible de sus poblaciones. Al igual que en la pasada edición, los cazadores podrán enviar los datos de conteos y jornadas de caza a través de un formulario digital, aunque también podrán seguir utilizando los manuales de campo.

Como novedad, este formulario permitirá también enviar la información de las anillas. Los interesados en obtener información y colaborar en el Proyecto Zorzales pueden contactar con el equipo científico de la Fundación Artemisan a través del correo electrónico zorzales@fundacionartemisan.com o por WhatsApp en el número 639 714 368.

El proyecto está impulsado por Mutuasport bajo la dirección científica de la Fundación Artemisan y cuenta con la colaboración de la Real Federación Española de Caza y las federaciones autonómicas. Según explica la fundación, gracias a los datos recogidos por los cazadores se está "empezando a entender" cómo varían la presencia y la abundancia de los zorzales entre temporadas, zonas y hábitats y cómo se relacionan con factores como la caza, la meteorología o la disponibilidad de alimento.

El Proyecto Zorzales cuenta ya con la colaboración de más de 2.500 cazadores de 740 municipios de todo el país, cuyas aportaciones han permitido obtener datos de 12.000 jornadas de caza y 6.000 conteos desde puesto fijo. A lo largo de estos años se han realizado, además, 3.000 censos a pie en 41 provincias españolas, con 12.000 kilómetros recorridos, y se ha recuperado la información de más de 900 anillas de zorzales.

"El proyecto es un ejemplo más del esfuerzo y la implicación del sector cinegético con la conservación y de cómo los cazadores son actores fundamentales en la obtención de conocimiento científico para la correcta gestión de las especies y la toma de decisiones, tanto por parte de los cotos, como de las administraciones", ha incidido la Fundación Artemisan.