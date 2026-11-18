Concentración CCOO - CCOO

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Delegados sindicales de Comisiones Obreras se han concentrado este miércoles frente al Ministerio del Interior para denunciar "la situación que se está dando en la Dirección General de Tráfico" con la, a su juicio, "privatización y el desmantelamiento" de infraestructuras críticas para la seguridad vial.

El sindicato alerta de que los Centros de Gestión de Tráfico (CGT) y la patrulla de helicópteros de la Unidad de Medios Aéreos (UMA) "tienen importantes contratos licitados con varias empresas privadas, lo que supone una línea privatizadora llevada a cabo desde el Ministerio del Interior con dos de sus pilares fundamentales para garantizar la seguridad vial en carretera".

Según el sindicato, el elevado número de puestos vacantes en algunos de los Centros de Pantallas (CGT) de todo el territorio nacional, así como la sustitución del personal público por personal de la empresa privada en el caso de la UMA, "redunda en una pérdida de efectivos que está ocasionando consecuencias muy peligrosas para el organismo autónomo de Tráfico".

CCOO advierte de que estas privatizaciones "ponen en grave riesgo la continuidad de estos servicios públicos al manifestarse reiterados incumplimientos en materia de contratación pública".

Así, precisa que esto sucede actualmente con la empresa Eliance, que tiene un contrato por más de 51 millones con la Administración, y que se encuentra en situación de concurso de acreedores, motivo por el que, según el sindicato, "ya no puede garantizar la seguridad en la operatividad de las aeronaves y, en consecuencia, ha supuesto que todos los helicópteros hayan retornado desde las distintas bases del territorio nacional hasta la base de Madrid para no volar y entrar en lo que se conoce como fase de preservación".