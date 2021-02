La directora de la AEPD pide "reforzar" el control parlamentario con comparecencias anuales en pro de su independencia

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, apuesta por "reforzar" el control parlamentario a través de comparecencias anuales como medio para garantizar la independencia del organismo estatal.

Así lo ha puesto de relieve Mar España durante su comparecencia ante la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales del Congreso de los Diputados.

"Mi última comparecencia fue en junio del año pasado, pero tuve que dar cuenta de los últimos cuatro años de gestión. Entiendo que ha habido muchísima inestabilidad parlamentaria, pero yo creo que un hábito bueno sería poder reforzar ese control parlamentario y que las comparecencias pudieran ser anuales para poder dar cuenta de la gestión", ha manifestado.

Durante su intervención, Mar España ha vuelto ha insistir en que "no hay independencia de funcionamiento real si no hay medios dignos para poder desempeñar las funciones". Así, ha recordado que la AEPD está funcionando con los medios del año 2008, "cuando no existían las redes sociales, no existía inteligencia artificial, no existía perfilado, no existía Internet de las cosas (IoT)".

"Es verdad que hemos dado un paso más con la Ley Orgánica, ya que por primera vez la responsable de la Agencia puede aprobar la relación de puestos de trabajo, pero tenemos el techo de gasto que apruebe el Ministro de Hacienda, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola", ha subrayado.

En este sentido, la responsable de la Agencia ha hablado de "datos tremendos" y ha argumentado que en 2008 recibían 3.500 reclamaciones "mucho más sencillas de tramitar en cuanto al contenido", mientras que en la actualidad reciben entre 12.000 y 14.000, y ha añadido que "la relación de puestos en todo este mandato sólo ha aumentado en 35" personas.

MÁS MEDIOS PERSONALES Y PRESUPUESTARIOS

De este modo, ha reclamado un incremento de medios presupuestarios y personales para la Agencia, así como ser receptora del Fondo de Recuperación de la Unión Europea. "No vamos a recibir fondos del plan este año, lo cual me parece sorprendente", ha enfatizado, al tiempo que ha cuantificado en un mínimo de 1,5 millones de euros "en los próximos años" el aumento presupuestario necesario para lograr unos resultados "dignos".

Por otro lado, Mar España ha recordado que puso en marcha un código ético con un canal interno o 'whistleblowing', que permite las denuncias anónimas contra la gestión de cualquier alto cargo o funcionario. En este punto, la directora de la AEPD considera que sería "muy útil" en la lucha contra la corrupción "extender por ley" la posibilidad de interponer denuncias anónimas en cualquier ámbito de la administración pública.

Mar España, que ha respondido a las preguntas de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, ha defendido que una vía para poder reforzar la independencia sería que en el Real Decreto que regulará el Estatuto de la Agencia "se establezcan los requisitos imprescindibles para garantizar la idoneidad" de sus miembros.

La directora de la AEPD, cuyo mandato finalizó hace más de año y medio, ha puesto de relieve que "vulnera la independencia de la Agencia el hecho de que la productividad y el régimen retributivo sea asignado por el ministro de Justicia", como si fuera un organismo dependiente.