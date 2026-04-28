Dos instituciones de EEUU ganan el Premio Fronteras del Conocimiento por sus contribuciones al campo de opinión pública

National Opinion Research Center (Centro Nacional de Opinión Pública o NORC, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Chicago - FUNDACIÓN BBVA

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institute for Social Research (Instituto de Investigación Social o ISR por sus siglas en inglés) de la Universidad de Míchigan y el National Opinion Research Center (Centro Nacional de Opinión Pública o NORC, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Chicago se han alzado como los ganadores del Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Ciencias Sociales en su XVIII edición por "sus contribuciones a la medición objetiva y continuada de la opinión pública y la vida social".

Así lo ha dado a conocer este martes la Fundación BBVA, que ha destacado que el jurado les reconoce haber creado "una fuente fiable e inigualable para científicos sociales, responsables de políticas públicas y periodistas" a través de las largas series de datos construidos a lo largo de ocho décadas de investigación.

Asimismo, ha señalado que el galardón se otorga a dos instituciones "clave en la medición de la opinión pública en los Estados Unidos y en el mundo", en palabras de la presidenta del jurado, catedrática de Psicología Social en la Universidad de Pensilvania y galardonada con el Premio Fronteras del Conocimiento en Ciencias Sociales en su XVII edición, Dolores Albarracín.

"Este premio señala que la ciencia social avanza por el apoyo de las universidades y entidades que financian ciencia. Los datos que el ISR y NORC han proporcionado han sido fundamentales para revelar patrones históricos de evolución de creencias, y los cambios de temperatura social y política, así como acerca de la dinámica de la confianza pública -confianza social, confianza en el gobierno, y confianza en las instituciones y los medios de comunicación", continúa.

Tanto el ISR como NORC "ocupan un lugar extraordinariamente elevado por la calidad de su trabajo de conocimiento de la realidad social, no solamente en Estados Unidos sino en todo el mundo, a través de muchos estudiantes que han cursado estancias formativas en esos centros", destaca José Ramón Montero, miembro del jurado y catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid.

La entidad ha puesto de relieve que la labor convergente de ambos centros ha aportado renovadas herramientas metodológicas para la medición y el análisis de las actitudes de la ciudadanía en las sociedades de nuestro tiempo.

Además, han liderado el diseño y la realización de encuestas transnacionales, aportando datos robustos que sirven de referencia a numerosos agentes sociales e instituciones. "En un contexto de polarización social y ataques a la objetividad y la verdad, este premio sirve como reivindicación de la racionalidad basada en el conocimiento y la evidencia científica", ha añadido.

En esta edición se recibieron 36 nominaciones que incluyen un total de 40 candidatos. Las instituciones premiadas fueron nominadas por Ethan Bueno de Mesquita, Sydney Stein Professor y decano de la Escuela Harris de Política Pública de la Universidad de Chicago (Estados Unidos); Domenico Grasso, rector de la Universidad de Míchigan (Estados Unidos); y Julio Iglesias de Ussel, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (España).

La presidenta del jurado de esta categoría ha sido Dolores Albarracín, Amy Gutmann Penn Integrates Knowledge University Professor en la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos) y premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Ciencias Sociales, y su secretario, José Muñiz, miembro del Consejo Rector de la Universidad Nebrija y académico de la Academia de Psicología de España.

Los vocales del jurado han sido Matilde Carlón, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid; José Ramón Montero, catedrático emérito de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid; y Simone Schnall, catedrática de Psicología Social Experimental en el Departamento de Psicología de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

El Comité Técnico de Apoyo del CSIC ha estado coordinado por Elena Cartea, vicepresidenta adjunta de Áreas Científico-Técnicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y por Sebastián Rinken, científico titular en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA, CSIC); e integrado por el Héctor Cebolla Boado, investigador científico en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CCHS, CSIC); Marta Fraile Maldonado, científica titular y vicedirectora en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CCHS, CSIC); y Ana López Sala, investigadora científica en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CCHS, CSIC).