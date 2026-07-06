El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

España impulsa una coalición internacional de países para proteger a los menores en la era de la Inteligencia Artificial, según ha anunciado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

El ministro lo ha expresado así durante la primera reunión del Diálogo Global de las Naciones Unidas sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial, que se celebra entre este lunes y martes en Ginebra con 4.200 participantes.

"España trae una propuesta concreta para proteger a los menores en el uso de la IA, y esperamos sumar apoyos entre los países para que salga adelante esta iniciativa. No es la primera vez que lo hacemos. España es quien ha liderado que la UE prohíba las deepfakes sexuales en la IA. Y queremos abrir camino a nivel internacional, con Naciones Unidas, para proteger a los menores", ha indicado el ministro en declaraciones a los medios de comunicación.

Según el Ministerio, esta coalición operaría bajo el paraguas de Naciones Unidas con el objetivo de que sus miembros "acuerden denominadores comunes para garantizar que la IA respeta los derechos, la seguridad y el desarrollo de los menores". España --ha añadido-- cuenta con el apoyo de Francia, la UE y Kenia en los esfuerzos para poner en marcha esta alianza.

"Estamos en un momento crítico de la historia donde podemos avanzar o retroceder. La desregulación absoluta no es un camino. En el pasado se cometieron errores, por ejemplo, con las redes sociales. No podemos llegar tarde con la IA", ha advertido el ministro Óscar López.

En su intervención ante el plenario de la reunión, López ha incidido: "Los múltiples beneficios de la IA serán aplastados por sus riesgos si no la gobernamos de inmediato. La IA debe ser un derecho mayoritario y no un arma exclusiva". Por ello, ha reclamado desde Ginebra "voluntad política" para "transformar la evidencia en acción".

"No nos conformamos con regular la IA para que sea ética y confiable, también la producimos para que sea competitiva y soberana. España escucha a la ciencia, promueve la innovación y defiende un Diálogo Global que busca combinar IA y derechos digitales. Hablamos de defender los Derechos Humanos frente al tecnofascismo", ha concluido.