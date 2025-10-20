BRUSELAS 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

España ha llevado este lunes a Bruselas una propuesta para poner fin al cambio estacional de hora en la Unión Europea ya que considera que cada vez hay menos evidencias de que eso suponga un ahorro energético.

"Nos afecta a todos, nos trastoca las agendas y los ciclos diarios y la evidencia de que eso genere ahorros energéticos es cada vez más tenue", ha defendido el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, antes de la reunión de ministros del ramo que se celebra en Luxemburgo.

De forma previa a estas declaraciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había avanzado a través de su perfil en X la propuesta española porque, a su juicio, "cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido" ya que "apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente".

Por ello, el Gobierno ha solicitado incluir un punto en el orden del día del Consejo de Energía para pedir que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente, pues el cambio de hora está regulado a nivel europeo.

"El sistema energético está cambiando mucho. Entendemos que es importante reabrir el debate para encontrar una solución que funcione lo mejor posible. Conscientes también de la diversidad europea norte, sur, este, oeste", ha explicado el secretario de Estado.

En este sentido, Groizard también ha reconocido la "diversidad europea" y plantea reabrir este debate "con el máximo consenso posible" para ir "todos a una". "Cada sector de la economía, cada parte, incluso, de la geografía tendrá sus particularidades", ha remachado.