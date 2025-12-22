España puede presentar el informe sexenal del lobo a la UE hasta el 31 de diciembre, según Bruselas

Archivo - Lobo. - Armin Weigel/dpa - Archivo

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno español puede presentar los datos de las 'Directivas de la Naturaleza' (la de las Aves, algo que ya hizo; y la Directiva Hábitats, donde está incluido el lobo) hasta finales de año, según ha confirmado en declaraciones a Europa Press el portavoz de medioambiente de la Comisión Europea, Maciej Berestecki.

"Los datos notificados en virtud de las Directivas de Naturaleza constituyen la base del informe sobre el Estado de la Naturaleza que la Comisión y la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) deben elaborar a partir de la evaluación de los datos presentados por los Estados miembros. El Gobierno español puede presentar los datos hasta finales de año. La AEMA y la Comisión Europea no podrán tener en cuenta en su análisis los datos introducidos después del 31 de diciembre de 2025", ha señalado.

España debía enviar los informes del Artículo 17 antes del 31 de julio, tal y como aparece reflejado en la web de la Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente (Eionet), una red de colaboración de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) explicaron a Europa Press a principios de agosto que pidieron una ampliación del plazo de entrega.

Además, fuentes comunitarias explicaron a Europa Press que la Comisión informó a los Estados miembros a principios de junio que aceptaría pequeños retrasos en la presentación de los datos más allá de la fecha límite de ayer debido a dificultades técnicas con el nuevo sistema de informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

Si el texto remitido por España a la UE indica que la conservación del cánido está en situación desfavorable --tal y como avanzaron fuentes del Ministerio a finales de junio-- no se podrán hacer "controles letales" de la especie, según asegura el MITECO, que se remite a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) de 2024, que señala que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, lo está en la totalidad del territorio.

La Ley de Desperdicio Alimentario aprobada el año pasado indica que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente tendrá que dar su visto bueno a los informes sexenales a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Lo hace en la disposición adicional octava, una de las denunciadas por el Defensor del Pueblo en su recurso de inconstucionalidad contra varias disposiciones de la norma.