España registra 184 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 4% menos de lo habitual. - AEMET

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico (1 de octubre) hasta el 16 de diciembre se cifran en 184 litros por metro cuadrado (l/m2), un 4% menos que lo normal para dicho periodo, 192 l/m2, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogidos por Europa Press.

Por zonas, las precipitaciones acumuladas se sitúan por debajo de sus valores normales en la cornisa cantábrica y en casi toda la mitad este de la Península excepto por la Comunidad Valenciana y la parte este de Andalucía. Por otra parte, las lluvias superan los valores normales para el periodo de referencia 1991-2020 en casi todo el tercio oeste peninsular y en las áreas del levante comentadas anteriormente.

En cuanto a las islas, los acumulados se sitúan por encima de lo normal debido a los episodios de la última semana en la totalidad del archipiélago canario y en Ibiza mientras que se mantienen por debajo de esos valores en Mallorca, en la mitad este de Menorca y en la mitad oeste de La Palma y Tenerife.

Durante el periodo que va del 10 al 16 de diciembre, las precipitaciones afectaron a todo el territorio y las más abundantes se registraron en Canarias. Por allí se superaron los 100 l/m2 en las zonas más altas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. A su vez, las lluvias también fueron copiosas en algunos puntos de la Península, con acumulados igualmente superiores a 100 l/m2 en el norte de Cáceres, en el interior de la Región de Murcia y en el litoral de la provincia de Castellón.

Entre las precipitaciones acumuladas en observatorios principales, AEMET ha destacado los 105 l/m2 en Izaña, los 104 l/2 en Castellón/Almazora, los 97 l/m2 en Tenerife/Los Rodeos, los 94 l/m2 en Ceuta, los 72 l/m2 en el observatorio de Cádiz y los 71 l/m2 en el aeropuerto de Málaga.

Además, el organismo estatal ha especificado que el día 17 las precipitaciones más significativas se recogieron en Gran Canaria y Tenerife, con cantidades que fueron superiores a los 10 l/m2 y que alcanzaron valores por encima de 30 l/m2 en el interior de Gran Canaria. En la Península, se superaron los 10 l/m2 en el delta del Ebro y los 30 l/m2 en la provincia de Valencia.