España registra 366 l/m2 de lluvia acumulada desde el 1 de octubre, un 24% más de lo normal.- AEMET

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre se cifran en 366 litros por metro cuadrado (l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto equivale a un 24% más que el valor normal correspondiente a dicho periodo: 296 l/m2.

Las precipitaciones superan los valores normales del periodo de referencia 1991-2020 en la mayor parte del territorio peninsular, con las excepciones de una franja en el Cantábrico que va desde Asturias hasta Navarra y del interior de Aragón. En especial, el organismo estatal destaca la fachada mediterránea, Andalucía y la mitad oeste de Extremadura y Galicia, donde los acumulados superan ampliamente los valores normales y llegan incluso a duplicarlos.

En lo que se refiere a los archipiélagos, las lluvias se sitúan por encima de lo normal en la mayor parte del canario, sobre todo en el norte de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, así como en Baleares. En cambio, se mantienen por debajo de los valores normales en el sur de La Palma, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

Durante el periodo que va del 28 de enero al 3 de febrero, las precipitaciones fueron copiosas y generalizadas y afectaron a todo el territorio, salvo a la mitad sur de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. En concreto, las cantidades más significativas superaron los 100 l/m2 en gran parte de Galicia, a lo largo del Sistema Central y en el este de la provincia de Cáceres.

Por esta parte, AEMET apunta a que las precipitaciones fueron especialmente destacables en Andalucía, sobre todo en la provincia de Cádiz, donde, en la zona de la sierra de Grazalema, se recogieron más de 600 l/m2. Entre las lluvias acumuladas en los observatorios principales, el organismo estatal destaca los 209 l/m2 en Ceuta, los 169 l/m2 en Vigo/Peinador y los 144 l/m2 en Santiago de Compostela/Labacolla.

Además, menciona los 143 l/m2 en Pontevedra, los 123 l/m2 en el puerto de Navacerrada y los 96 l/m2 en Lugo/Rozas. Además, indica que el día 4 se volvieron a registrar precipitaciones abundantes, especialmente en la mitad sur peninsular, momento en el que destacó nuevamente la sierra de Grazalema con acumulaciones puntuales de más de 500 l/m2.