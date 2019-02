Gabilondo le dice a Cs que el Orgullo Gay no es solo "una fiesta" sino un espacio de "reivindicación"

Publicado 08/02/2019 11:13:51 CET

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha señalado este viernes que el Día del Orgullo Gay no se trata solo de "una fiesta" y una celebración, si no que es también un espacio de reivindicación de defensa de los derechos y valores.

Así lo ha expuesto Gabilondo en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre la Proposición No de Ley (PNL) que registró ayer Ciudadanos en la Asamblea de Madrid para que la Comunidad de Madrid, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital, declarare la 'Semana del Orgullo LGTBIQ de Madrid' como Fiesta de Interés Turístico Regional.

"Me parece que el Orgullo Gay no es solo una fiesta, es un espacio de manifestación y reivindicación de defensa de derechos y valores y, por tanto, si programas una fiesta de interés y ayuda en esta dirección me parece bien, pero si deriva todo esto hacia un aspecto festivo folklórico olvidando este aspecto de derechos me daría un poco de pena", ha expuesto.