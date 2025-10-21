El Gobierno amplía a 279 las comarcas afectadas por emergencias este verano y asegura que las ayudas "llegarán a todos"

Paisaje en Las Médulas, a 2 de octubre de 2025, en El Bierzo, León, Castilla y León (España). El incendio de Las Médulas en agosto de 2025 ha sido uno de los más devastadores en la historia reciente de este paraje natural y Patrimonio de la Humanidad. - Fernando Otero - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior, ha ampliado a 279 el número de comarcas afectadas por distintas emergencias de protección civil registradas entre los pasados 22 de junio y 25 de agosto tras incorporar todas aquellas que, en su momento, no fueron comunicadas al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de protección Civil por las agencias autonómicas del 112. Además, el Gobierno ha asegurado que las ayudas "llegarán a todos los municipios que acrediten haber sido afectados por dichos sucesos".

El 26 de agosto, el Consejo de Ministros declaró zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios de 16 comunidades autónomas en los que se registró algún episodio de estas características. "Tras la aprobación de ese acuerdo, la Dirección General de Protección Civil constató que determinadas emergencias no fueron comunicadas al CENEM por autoridades autonómicas, lo que dejó fuera de las ayudas estatales a algunos municipios", han explicado desde Interior en un comunicado recogido por Europa Press.

Han añadido que para "garantizar la plena cobertura de todos los municipios que resultaron afectados", la Dirección General de Protección Civil ha actualizado el listado de los episodios y sucesos "que cumplen los requisitos previstos en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil".

Entre los sucesos incluidos en esta ampliación están las inundaciones en Cataluña de julio, en especial en Girona y Barcelona, así como los incendios de Sonseca (Toledo) en julio, el de Aranjuez (Madrid) en agosto y otros registrados en la provincia de Ourense también en el mes de agosto.