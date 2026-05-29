El Gobierno convoca a la Junta de Andalucía para abordar la demolición del Algarrobico y la restauración del enclave

Archivo - Vista general del hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). - Marian León - Europa Press - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha convocado este viernes a la Comisión de Seguimiento del Convenio Ministerio-Junta para abordar la demolición del hotel de El Algarrobico y la restauración del enclave, según han señalado en declaraciones a Europa Press fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Así se expresan después de que el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) haya dictaminado hoy favorablemente a la propuesta de resolución del procedimiento que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) tramita para revisar de oficio la licencia de obras concedida en enero de 2003 a Azata del Sol para edificar el hotel de El Algarrobico de cara a anular el acuerdo por el que se concedió dicho permiso municipal, que declara "nulo".

"Ante la pasividad de las Administraciones responsables, ha sido el Gobierno de España quien con su determinación e impulso del proceso ha logrado que finalmente estas instituciones se vieran obligadas a actuar. Este Gobierno siempre defendió la nulidad conforme a las sentencias judiciales inejecutadas y saluda positivamente el dictámen, porque supone un paso determinante para acabar con este atentado ambiental", recalcan desde Transición Ecológica.