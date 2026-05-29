La Junta pide "máxima celeridad" a Carboneras (Almería) para anular la licencia del Algarrobico y alcanzar su demolición

Archivo - Vista general del hotel de Azata en el paraje de El Algarrobico de Carboneras (Almería) - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha pedido al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) "máxima celeridad y agilidad" a la hora de convocar el Pleno en el que se aprueben los acuerdos para la revisión de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico de cara a su anulación y, de este modo, poder avanzar hacia la demolición.

En declaraciones remitidas a Europa Press, la consejera ha destacado el "paso decisivo" dado por el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) a través de un dictamen que valida el procedimiento iniciado por el Consistorio carbonero ante la licencia concedida en enero de 2003 a la promotora Azata del Sol, que estima como "nula de pleno derecho".

Con ello, ve más cerca la posibilidad de "cerrar definitivamente uno de los mayores atentados urbanísticos y medioambientales de nuestro país" que llevó a edificar un establecimiento hotelero de una veintena de plantas y 411 habitaciones en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar ocupando, además, la zona de servidumbre de costas.

Para Ruiz, el dictamen del CCA "supone un hito clave después de años de batalla judicial y administrativa", toda vez que "refuerza" la postura de la Junta de Andalucía en cuanto al camino escogido para que "este monumento a la irregularidad urbanística y el destrozo ambiental desaparezca".

La Junta de Andalucía abogó, en este sentido, por hacer cumplir las sentencias judiciales que declaraban como terreno no urbanizable de especial protección el suelo del paraje y ordenaban la revisión de oficio de la licencia por presentar "vicios de nulidad" en lugar de sumarse al proceso expropiatorio iniciado por el Gobierno central sobre la mitad del hotel que está bajo su competencia.

"Este pronunciamiento del Consejo Consultivo era el último gran paso administrativo. Ahora corresponde al Ayuntamiento de Carboneras llevar cuanto antes este asunto a pleno para oficializar la anulación definitiva de la licencia", ha añadido la consejera en funciones.

Así, una vez culminado este trámite, ha asegurado que la Junta avanzará hacia la demolición del inmueble y la restauración del entorno natural "que nunca debió verse amenazado" y que dio lugar a un conflicto "que se ha prolongado demasiado tiempo".