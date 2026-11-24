Un camión accede al lugar del accidente, a 3 de noviembre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha declarado este martes zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil a los territorios perjudicados por trece episodios adversos registrados en ocho comunidades autónomas (CCAA) del 21 de octubre y el 18 de noviembre de 2026 --entre los que destaca el siniestro ferroviario de Urda (Toledo) que dejó 69 fallecidos--, una decisión que habilita a distintos ministerios a desplegar líneas de ayuda para compensar los daños, según ha informado el Ministerio del Interior.

En concreto, las CCAA que han sufrido diversas emergencias de protección civil en este periodo de tiempo son Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Baleares y País Vasco. Interior destaca el accidente de tren de Urda, que, tal y como recuerda, obligó a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a activar el Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha (PLATECAM) en Fase de Emergencia y Situación Operativa 2 durante diez días hasta el 7 de noviembre.

A su vez, también recuerda accidentes como el de un transporte de mercancías peligrosas en la provincia de Barcelona; dos siniestros con riesgo químico acaecidos respectivamente en Montornès del Vallès (Barcelona) y en Ulldecona (Tarragona), y el de un autobús de línea regular que se precipitó por un terraplén de la carretera BV-5114 a su paso por el municipio de Fogars de Montclús (Barcelona).

Otros episodios incluidos en el acuerdo del Consejo de Ministros son el incendio forestal acaecido en Guipúzcoa durante la primera quincena de noviembre, que afectó a 80 hectáreas; y diversos incidentes por lluvias y tormentas provocadas por las borrascas Bruna y Charles.

"Como consecuencia de estos sucesos se han producido daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados, que justifican la intervención de la Administración General del Estado, en aplicación del principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, para complementar las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones públicas territoriales", ha destacado el Departamento ministerial.

En este marco, el acuerdo del Consejo de Ministros permite que todas las personas o entidades que puedan acreditar los daños sufridos en cualquiera de estos episodios puedan solicitar ya a la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ayudas destinadas a paliar daños personales; materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y/o de bienes para la respuesta a la emergencia.

Además, Hacienda concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y, como es habitual, estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) las ayudas por daños personales.

A su vez, Trabajo y Economía Social e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas como bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social.Por su parte, Política Territorial y Memoria Democrática concederá ayudas de hasta el 50% del importe a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.

De forma paralela, Interior avanza que estudiará la posibilidad de aprobar una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para los duplicados de permisos de circulación o conducción, así como para las bajas de vehículos siniestrados, y por expedición del DNI en caso de pérdida o destrucción.

El acuerdo del Consejo de Ministros señala que todos los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública en los territorios amparados por el acuerdo adoptado hoy.

En este sentido, podrán tener la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos o servicios, de obras de reposición de bienes perjudicados y de valoraciones de daños, cualquiera que sea su cuantía.

A su vez, podrán declarar urgente la ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones derivadas de la realización de las obras. Asimismo, señala que el Ejecutivo podrá complementar el acuerdo aprobado este martes mediante la adopción de medidas adicionales de recuperación, coordinación y apoyo que resulten necesarias para favorecer el retorno a la normalidad una vez que la Administración General del Estado disponga de una evaluación más completa de los daños producidos, realizada en colaboración con las administraciones autonómicas y locales afectadas.