El Gobierno prevé que el Consejo Asesor de Juego Responsable se reúna el próximo 26 de febrero

Publicado 18/12/2018 19:08:49 CET

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este martes que el Consejo Asesor de Juego Responsable se reunirá previsiblemente el próximo 26 de febrero, fecha que tiene disponible uno de los expertos.

Así lo ha dado a conocer Montero durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Pleno del Senado, al ser preguntada por la senadora de Podemos María Concepción Palencia sobre piensa "seguir sin convocar el Consejo Asesor de Juego Responsable que no se reúne desde julio de 2017".

"Los efectos del juego patológico o ludopatía son cada vez más preocupante, especialmente, en menores de edad. Más de un 13% de los menores españoles acude a casas de apuestas a jugar su dinero", ha advertido la senadora, que ha añadido que "preocupan mucho" datos como que "el 36% de las personas adictas se enganchan siendo menores".

Según ha explicado la senadora de Podemos, estos jóvenes "comienzan a jugar apostando unos pocos euros y terminan acumulando unas deudas imposibles de afrontar que les conducen a veces a la delincuencia, y muchas otras veces a la desesperación, habiéndose descrito casos de suicidio".

La ministra Montero ha explicado que en julio de 2017 el Consejo Asesor "sufrió un importante proceso de reordenación", y se han tenido que elegir nuevos miembros. "Durante el tiempo que el PP no lo convocó tengo que entender que hubo un proceso de adaptación de las normas y de las convocatorias para la participación de aquellos expertos que pudieran incorporarse".

El objetivo de este Consejo es, según ha indicado la ministra, "dar las instrucciones y recomendaciones" que orienten tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas para que puedan "coordinar entre todos una política para que los menores y las personas vulnerables, muchas con dificultades económicas, no caigan en la trampa del juego".

De este modo, la titular de la cartera Hacienda se ha mostrado esperanzada en que el próximo 26 de febrero la Consejo Asesor del Juego Responsable aporte al Gobierno "alguna de las líneas fundamentales" y que se puedan incorporar en el Decreto que el Ejecutivo está tramitando.

En la réplica, la senadora Palencia ha acusado al Ministerio de preocuparse "principalmente" por recaudar y ha añadido que el Póker "deja 140 millones de euros en Hacienda" y que los españoles ha gastado 2.300 millones de euros apostando por Internet este año. Además, ha señalado que "parte del problema" es que el Consejo Asesor dependa de Hacienda en lugar del departamento de Sanidad.

"El Ministerio de Hacienda no es un Ministerio que se dedique a recaudar. No es verdad, se encarga de intentar impulsar la igualdad y ser redistribuidores de renta", ha defendido Montero, para concluir que "lo que hay que pedir es una coordinación para que no haya un problema en el reparto competencial" ya que la Política de Ordenación del Juego es competencia de Hacienda y la atención a la ludopatía es de Sanidad.