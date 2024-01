¿Qué hacer si estás siendo chantajeado por e-mail con la excusa de que has sido infectado con un 'malware'?

MADRID, 15 Ene. (EDIZIONES) -

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) advierte sobre una nueva estafa por correo electrónico que chantajea a las víctimas con la difusión de supuestas grabaciones íntimas si no realizan un pago en un monedero virtual de 'bitcoins'.

El correo electrónico en cuestión se envía desde una cuenta de 'e-mail' generada de forma posiblemente aleatoria y lleva como asunto 'Notificación de estado de entrega (fallo). En el texto, los criminales explican que han estado presuntamente observando a la víctima. Aseguran haber obtenido imágenes comprometidas, puesto que hace meses consiguieron acceder a su dispotivo y por tanto a su historial de navegación y a su 'webcam'. Por último, amenazan con publicar las imágenes si la víctima no realiza un pago en 'bitcoins' en un monedero determinado, ya denunciado en otras ocasiones.

Este tipo de estafa se encuadra dentro de la 'sextorsión'. El organismo incide en que estas grabaciones no existen y que lo único que se consigue respondiendo al correo es confirmar que la cuenta está activa y que puede ser objetivo de futuras estafas.

El Incibe hace hincapié en que no hay que hacer el pago, simplemente marcar el correo como 'spam' y eliminarlo. En el caso de haber pagado, uno debe guardar todas las pruebas posibles del fraude (mensajes, capturas de pantalla, etc.) y ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e interponer una denuncia. Además, recomiendan chequear durante los siguientes meses que no se haya publicado información sobre cada uno buscando su nombre en Google y redes sociales (en el caso de que se haya publicado algún tipo de información, puedes pedir que se borren ejerciendo tu 'derecho al olvido' según lo regulado en el Reglamento General de Protección de Datos).