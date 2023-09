Las hijas de María Teresa Campos a los medios: "Habéis perdido a una de las grandes profesionales, nosotras a una madre"

Se despiden de ella recordando una de sus frases: "No te retira nadie, te retira el público y a mí el público no me ha retirado"



MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Terelu Campos y Carmen Borrego, hijas de la periodista María Teresa Campos, fallecida este martes a los 82 años, se han despedido de su madre en el Tanatorio de La Paz en Tres Cantos (Madrid).

"Vosotros habéis perdido a una de las grandes profesionales de nuestro país y nosotras hemos perdido a nuestra madre", ha señalado este martes Terelu Campos en declaraciones a los medios desde el tanatorio.

La colaboradora ha explicado que la periodista será incinerada y descansará en Málaga con su madre y sus hermanos "porque era su deseo". "Gran parte de la familia no ha podido venir porque se ha desarrollado todo más rápido de lo que creíamos, a pesar de llevar casi un año en circunstancias muy dolorosas", ha dicho.

Asimismo, la hija de la presentadora ha destacado que María Teresa Campos ha sido la "maestra" de muchos de los periodistas que estaban presentes. "Ella hubiera deseado que os tratáramos con el cariño y el respeto que ella siempre os ha tenido", ha dicho.

"Ha sido un camino muy difícil y muy largo, de casi un año, hemos intentado llevarlo con el mayor respeto hacia ella, merecía tener intocable su dignidad y su intimidad, por eso siempre hemos rogado a los medios de prensa que se preservara su imagen", ha proseguido.

En este contexto, Terelu ha reconocido que, aunque "siempre hay alguien que no", los periodistas han entendido que hay cosas que se deben "respetar". "Hay veces que uno puede informar, contar y participar y compartir con los compañeros, pero hay cosas que debemos respetar porque todos tenemos madres, padres, y en ese sentido sé que lo habéis entendido, siempre hay alguien que no, pero eso pasa en todas las profesiones de la vida", ha precisado.

También ha tenido palabras de agradecimiento al equipo de la Fundación Jiménez Díaz, donde ingresó María Teresa Campos de urgencia el pasado domingo por una insuficiencia respiratoria aguda y en estado muy grave. "No podemos olvidarnos de todo el equipo de la Fundación Jiménez Díaz, el cariño con el que nos han tratado. Gracias a todo el personal, a los médicos y a las enfermeras", ha recalcado.

Por su parte, Carmen Borrego ha dado las gracias a todos los medios "por el cariño y el respeto" con el que se está tratando "a una gran periodista, una gran comunicadora".

"Ha sido impresionante el ver cómo personas que no conocían a mi madre han llorado con ella. Sentir ese cariño nos ha reconfortado tanto, creo que a ella también le habrá reconfortado", ha asegurado.

Carmen Borrego, que ha indicado que su madre será incinerada "en la intimidad" y que la familia hará una misa a las 21.00 horas, ha terminado sus declaraciones recordando una frase de la 'reina de las mañana': "No te retira nadie, te retira el público y a mí el público no me ha retirado".