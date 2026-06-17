León XIV aplaude el acuerdo entre EE.UU. e Irán: "Es el resultado de un paciente trabajo de diálogo y negociación"

Archivo - El Papa León XIV - marco iacobucci / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV se ha mostrado satisfecho por el acuerdo que firmarán Estados Unidos e Irán en Lucerna (Suiza): "Es el resultado de un paciente trabajo de diálogo y negociación".

No obstante, el Pontífice, al término de la audiencia general de este miércoles, ha lamentado que el conflicto "se amplía" en Ucrania y ha lanzado un llamamiento a "abrir vías de diálogo y apagar el odio", según ha informado Vatican News.

León XIV observa los dos conflictos que desgarran esta época y ha compartido sus pensamientos, llamamientos y sentimientos con los miles de fieles presentes en la Plaza de San Pedro para la audiencia general de este miércoles.

Apartándose del texto escrito, antes de los saludos en italiano, el Papa ha expresado ante todo sus esperanzas por el acuerdo EE.UU.-Irán que se firmará el próximo viernes. El Pontífice ha afirmado acoger "con satisfacción" este protocolo de entendimiento, "un alentador resultado de un paciente trabajo de diálogo y de negociación".

Este martes en Castel Gandolfo, al ser preguntado precisamente sobre el Memorando y los trabajos del G7 que se desarrollan hasta hoy en Évian (Francia), León XIV comentaba: "Gracias a Dios, existe este acuerdo".

En este sentido, deseó que pudiera representar "verdaderamente una solución a la guerra, que la guerra realmente haya terminado y que podamos seguir adelante por el bien de todos". "Eliminar las armas nucleares, eso sí, buscar el bien de todos los pueblos, buscar cómo resolver los problemas también a nivel económico y social que se han creado en este tiempo", dijo.

También este miércoles durante la audiencia genera en la Plaza de San Pedro, ha reiterado su deseo de que este acuerdo "sea un primer pero no último paso hacia una solución definitiva de paz".

"Deseo que este acuerdo pueda contribuir a reforzar la confianza mutua, la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, promoviendo caminos de diálogo y de cooperación entre los pueblos", ha señalado.

Al cambiar la perspectiva, cambia también la mirada. La del Papa se ensombrece a causa de las "dolorosas noticias" que llegan en estos días sobre la guerra en Ucrania. Una guerra que, después de cuatro años, "sigue ampliándose".

El Papa León se declara "cercano" a "quienes lloran a sus seres queridos", a los "heridos" y a "aquellos que en medio de la violencia siguen sirviendo a la vida con valentía". De ahí, un claro llamamiento unido a una invocación a Dios: "Invito a todos a rezar para que esta guerra termine. Pidamos al Señor que abra vías de diálogo, que apague el odio y que haga posible una paz justa y duradera".