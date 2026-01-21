Localizan con vida al perro Boro, aunque todavía no han podido capturarlo, según PACMA

El perro Boro desaparecido tras el accidente de trenes de Ademuz.
Publicado: miércoles, 21 enero 2026 17:44
   MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos de la Guardia Civil han visto al perro Boro en la zona del accidente de trenes de Adamuz (Córdoba). Lo han intentado coger, pero se les ha escapado, según han explicado a Europa Press fuentes de PACMA.

   "Se ha metido para el monte y está lloviendo muchísimo. Vamos a seguir buscando pero que no lo han capturado ni mucho menos", han indicado.

   'Boro', un perro mestizo mezcla de Schnauzer y perro de agua, viajaba en el tren Iryo accidentado en Adamuz con su dueña y la hermana de ésta. Ambas resultaron heridas y el animal se escapó del lugar del accidente.

   Desde esta mañana, tres miembros de PACMA escoltados por la Guardia Civil buscan al animal tras obtener la autorización para acceder a la zona del siniestro por parte del Ministerio del Interior. Les acompaña la portavoz de la familia que ha denunciado la desaparición de Boro.

