López asegura que "RTVE va a costar a los españoles menos dinero en 2025 que en 2024": "43 millones menos"

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha asegurado este martes que la Corporación pública "va a costar a los españoles menos dinero en 2025 que en 2024", en concreto, 43 millones menos que hace un año.

En su comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades celebrada en el Senado, José Pablo López ha indicado que el año pasado el presupuesto ejecutado en cuentas de RTVE fue de 1.263 millones.

"Este año, en 2025, el presupuesto va a ser de 1.220 millones, 43 millones menos que hace un año. Producimos más, utilizamos mejor nuestros recursos internos, nos ve más gente y le costamos menos al contribuyente, concretamente 43 millones de euros menos. Eso es así", ha detallado.

El presidente de RTVE ha manifestado también que, a cierre de septiembre, el gasto en consumo de programas ha caído un 28%; el total de gastos de explotación ha decrecido un 12%; "los gastos de personal, a pesar de la subida del 2,5% para los empleados públicos, se mantienen a raya con un crecimiento del 0,9%"; y los ingresos comerciales han subido un 25,8%, pese al retroceso del mercado del 7%.

Según ha dicho Manuel Mariscal, "cuando Vox llegue a RTVE" van a "poner fin al mercado persa" que han montado en la cadena pública, "donde todos ganan menos los españoles". "Los españoles saben que ustedes están utilizando el presupuesto público de RTVE para enriquecerse", ha afirmado, para después añadir que a los presentadores de los programas de actualidad solo les importa "llenarse los bolsillos a manos llenas".

DISCURSOS DE ODIO EN TVE

Por su parte, la también representante de Vox Carina Mejías le ha preguntado "por qué permite" discursos de odio en la televisión pública y "qué va a hacer para evitarlos" y ha afeado que "se está utilizando la televisión pública para normalizar la criminalización de un partido legal, de sus más de tres millones de votantes y todo ello financiado con el dinero de todos los españoles".

"Yo, al único procesado por delito de odio que conozco, es al presidente del Parlamento de Baleares, que es de su partido. Pero no conozco a nadie dentro de TVE o de RTVE que esté procesado por un delito de odio", ha replicado López, que considera que Mejías "confunde delitos de odio con libertad de expresión".

En este sentido, el máximo responsable de RTVE ha defendido que "odio no es condenar el franquismo y la represión", sino que "odio es deshumanizar a los inmigrantes y a los menores que llegan a nuestro país en estado de necesidad" o "pedir también que se ilegalice a todos los partidos políticos que no comparten la misma idea de España" que pueda tener el resto.

Desde el PP, las intervenciones de sus diputados y senadores se han centrado en criticar la supuesta manipulación y propaganda en la Corporación pública. "RTVE se ha convertido, con usted al frente, en un órgano de propaganda del Gobierno, en Telepedro", ha afirmado Eduardo Carazo.

"INSTRUCCIONES" DE MONCLOA

A juicio del diputado 'popular', José Pablo López sigue "al dedillo las instrucciones que le llegan de Moncloa para que la propaganda sea permanente, con críticas al PP, mientras tapan la corrupción y la parálisis que rodea el Gobierno". "¿Se dirige RTVE desde Prado del Rey o desde Ferraz? ¿Quién dirige realmente RTVE, usted o el Gobierno, López o Sánchez?", ha preguntado Carazo.

A esta cuestión, el presidente de RTVE ha respondido: "Los dos, López Sánchez, que es como yo me llamo. Mi segundo apellido es Sánchez. Entonces lo dirigen los dos, López Sánchez". Además, José Pablo López ha aseverado que "no la dirige un diputado del PP" como el señor Fernando López-Amor, al que el PP puso "al frente de la RTVE".

Asimismo, López ha contestado que el PP tiene un "problema" con RTVE y con él en particular por "los buenos resultados de audiencia que hacen que en este momento esté a medio punto, medio punto del liderazgo nacional" y porque tiene "una agenda propia en materia informativa, al margen de lo que sentencian cada día los medios" que los 'populares' "financian con la publicidad institucional".

En la misma línea, la diputada del PP Macarena Montesinos ha añadido que "quien dirige Telepedro es Moncloa". "Ha sacrificado el servicio público por la ideología. Ha vulnerado sistemáticamente el manual de estilo para hacer llegar el argumentario diario de Moncloa", ha subrayado.

Por su parte, el presidente de RTVE le ha reprochado que "ha dimitido en bloque el consejo de informativos de Canal Sur, están intentando privatizar la información en la televisión canaria" y que "no tienen consejos de informativos en la televisión de Galicia".

Además, López ha asegurado que "cuando hay un incumplimiento de ese manual de estilo", RTVE y él "el primero" pide disculpas y "el presentador lo hace en antena". "Yo lo hago en privado, que es donde me corresponde hacerlo", ha declarado.

El diputado del PP Ángel Ibáñez ha preguntado por qué "está apostando por privatizar la información" en una "estrategia diseñada para que el mensaje sanchista llegue sí o sí a los telespectadores", a lo que el presidente ha replicado que la información RTVE no se puede privatizar "porque lo dice la ley, porque lo dice el mandato marco vigente, porque lo dice el mandato marco futuro que se pueda aprobar por parte del Congreso".

"Los únicos que recientemente sí están intentando privatizar la información son sus socios de coalición canaria con la reforma de la ley de la televisión canaria", ha arremetido José Pablo López, que considera que el PP no encuentran argumentos más allá del "insulto".

Ante las críticas del PP por haber convertido en "telebasura" algunos programas, López ha declarado: "Los programas de actualidad están mal cuando los hace Televisión Española, pero están bien cuando los hacen las televisiones autonómicas". Además, ha advertido de que "no se puede tirar por el suelo el trabajo de miles de personas que, en esas productoras, están haciendo lo mejor que pueden su trabajo".

"TVE VUELVE A VERSE"

De este modo, José Pablo López ha asegurado que no le "da órdenes ningún partido de esta Cámara" y que a los 'populares' les gustaría "una televisión pública sin público", mientras ha celebrado los datos de audiencia de La 1.

"TVE vuelve a verse. Esto es bueno para todos. Es bueno para la casa y para el conjunto de los españoles. Fortalecer un servicio publico siempre es bueno, muy a pesar de cierta prensa que hace unos días acusaron sin pruebas a la empresa medidora de alterar los datos de audiencia", ha destacado.

Preguntado por el diputado socialista Vicent Manuel Sarrià, el presidente ha detallado que "todos los espacios de La 1 superan el doble dígito" y ha hecho hincapié en los programas de actualidad como 'Mañaneros 360', con una media del 16,8%; 'Directo al grano', que anota en octubre un 11% de cuota o 'Malas lenguas', que consigue un 11,2% y en La 2 un 6,4%.

Por las audiencias de los informativos territoriales le ha interpelado el diputado socialista Antidio Fagúndez. Al respecto, López ha puntualizado que en lo que va de octubre, la primera edición llegó al 13,8%, "el mayor crecimiento interanual de informativos territoriales de toda la historia, con un crecimiento de más de seis puntos en apenas un año".

Al finalizar la comparecencia mensual de José Pablo López se ha constituido la Subcomisión del Mandato Marco.