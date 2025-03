Más Madrid reclama a RTVE que emita el documental 'No Other Land' del director palestino agredido por colonos israelíes

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, ha reclamado a RTVE que emita el documental 'No Other Land' del director palestino Hamdan Ballal, que fue agredido este lunes por colonos israelíes en Masafer Yatta, en Cisjordania.

En un vídeo difundido en redes sociales, Sidi ha explicado que desde el grupo parlamentario Sumar han dirigido una iniciativa parlamentaria con el objetivo de instar al ente público a incluir en su programación la proyección de dicho documental.

La parlamentaria ha argumentado que su visionado tiene interés público, como también lo fue en el caso del documental sobre la "mala gestión" de las residencias madrileñas por parte del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso.

Sidi ha censurado que el codirector de este documental, filmado junto al israelí Yuval Abraham y premiado en la última edición de los Oscar, recibió una agresiaón grave por parte de colonos israelís en la Cisjordania ocupada.

El cineasta palestino Hamdan Ballal queda "libre" tras pasar la noche en una base militar donde habría permanecido maniatado y sufrido golpes, según el otro codidertor de la cinta.

"Esto no es un hecho aislable", ha agregado para denunciar que el pueblo palestino lleva sufriendo un "genocidio televisado" desde hace más de un año por parte de Israel, al que acusa de buscar la "limpieza étnica" de los palestinos.

"No queremos normalizar el genocidio y queremos seguir sensibilizando a nuestra ciudadanía a través de la televisión pública. Queremos que RTVE emita y hemos exigido a través de una iniciativa parlamentaria que RTVE emita el documental 'No Other Lands' en la televisión pública", ha apostillado.

También ha demandado que se aplique un embargo total a la compraventa de armas entre España e Israel, que debe padecer "aislamiento político", y exige un alto el fuego inmediato en la zona.

SUMAR PIDE LLEVAR AL GOBIERNO DE ISRAEL AL TIP

Por su parte, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha informado que su grupo ha registrado una batería de preguntas parlamentarias dirigidas a conocer si el Ejecutivo está dispuesto a "llevar a la dirigencia política militar israelí" ante el Tribunal Penal Internacional por la ruptura del alto el fuego y el reciente "asesinato" de casi 500 personas, que la ONU ha considerado crímenes de guerra.

La coportavoz de los Comunes y también diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha denunciando el intento de "linchamiento" de este cineasta palestino, para calificar de "inaceptable" el "insufrible silencio" de la comunidad internacional ante la situación de la población palestina.