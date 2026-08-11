Los medios se vuelcan con el eclipse con programaciones especiales con análisis, directos y entrevistas

Aragón Tv Estrena Una Noche De Ficción Y Documentales Como Antesala Del Eclipse Total - CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Distintos medios de comunicación españoles realizarán una cobertura especial con motivo del eclipse total de Sol que atravesará este miércoles 12 de agosto trece comunidades autónomas.

Así, RTVE invita a vivir el eclipse solar total del 12 de agosto a través la cobertura "más completa e inclusiva" de un acontecimiento astronómico excepcional, con una gran repercusión en España a nivel turístico y social.

Podrá seguirse en directo en La 1, el Canal 24 horas, RNE, RTVE Play y RTVE.es con un amplio dispositivo y una vocación fundamentalmente divulgativa. La retransmisión será accesible para las personas con discapacidad visual, que podrán seguir la evolución del eclipse a través del canal de audiodescripción.

Mientras, los Servicios Informativos de Onda Cero y las redacciones de las emisoras locales y regionales de la cadena harán desde primera hora de la mañana un seguimiento exhaustivo del fenómeno. Los programas 'Más de uno', 'Por fin' y 'Una tarde más' dedicarán sus contenidos al eclipse.

Por su parte, la Cadena SER emitirá este miércoles a partir de las 19.00 horas una programación especial en la que ofrecerá la última hora, el "mejor" análisis y todas las curiosidades del histórico eclipse total de Sol que vivirá la Península Ibérica 114 años después.

Esta edición especial de 'Hora 25', que estará dirigida por Pablo Tallón, contará con la participación del equipo de 'Serendipias', liderado por Ignacio Crespo, que se desplazará hasta el Cerro de San Isidro (Burgos).

La cobertura de la emisora, que se podrá seguir a través de la antena, la web, la app y el canal de YouTube de la Cadena SER, se extenderá durante toda la jornada. Los diferentes programas acercarán a los oyentes todos los detalles de lo que suceda en torno al eclipse, que supondrá un reto organizativo sin precedentes para las diferentes administraciones.

FORTA DESPLIEGA UNA COBERTURA HISTÓRICA POR EL ECLIPSE

Igualmente, los miembros de FORTA han coordinado un dispositivo técnico, humano y de divulgación científica para dar cobertura al eclipse solar total del 12 de agosto. El fenómeno astronómico más relevante en España en más de un siglo contará con un seguimiento histórico en los medios públicos de proximidad.

Las corporaciones autonómicas volcarán sus recursos para acercarlo en directo a la ciudadanía mediante programas especiales, el documental de producción conjunta y el reparto masivo de gafas homologadas.

Para el presidente de FORTA y director general de À Punt, Paco Aura, este amplio despliegue "demuestra la capacidad vertebradora y el músculo técnico de la radiotelevisión pública de proximidad". "A través de la colaboración entre nuestras cadenas, no solo garantizamos un seguimiento riguroso y en directo desde cualquier rincón del país, sino que reafirmamos nuestro compromiso con la divulgación científica, la prevención y el servicio público", ha señalado.

En las comunidades situadas directamente en la franja de totalidad, las cadenas públicas han diseñado dispositivos de vanguardia para captar el instante de oscuridad plena.

En la zona mediterránea, 3Cat ofrecerá el especial 'L'eclipsi de la teva vida' con emisiones en 4K desde el Delta del Ebro y Tarragona; À Punt tendrá diez posiciones de directo, con dron incluido, para ofrecer el eclipse desde distintos lugares de la Comunidad Valenciana, como el Observatorio de Aras de los Olmos, el Planetario de Castellón, la Albufera, la playa de la Malva-rosa y Morella, entre otros; e IB3 desplegará una veintena de equipos y tres drones en la Tramuntana con plató principal en Formentor.

Siguiendo la trayectoria de la franja hacia el norte y noroeste, Aragón TV y Aragón Radio emitirán en simulcast junto a la señal continua de Aragón Play; CSAG gallega lanzará un canal FAST exclusivo de 72 horas en AGalega.gal con la participación de Fernando Romay; EITB captará imágenes únicas mediante dos globos aeroestáticos lanzados a más de 30.000 metros de altura; y RTPA ajustará el inicio de TPA Noticias 2 para retransmitir el momento culminante desde 'Conexión Asturias'.

Por su parte, en aquellos territorios desde los que el eclipse se observará con una altísima ocultación parcial o como apoyo a los puntos clave de la franja, las corporaciones mantendrán un amplio seguimiento informativo y de servicio público.

Castilla-La Mancha Media adaptará la identidad visual de su pantalla, emitirá desde Radio Castilla-La Mancha en Molina de Aragón y ofrecerá señal continua en CMMPlay; Telemadrid trasladará sus Telenoticias al área recreativa de Buitrago del Lozoya y desplegará a los reporteros de 'Madrid Directo'; y Canal Sur, Televisión Canaria y la Radiotelevisión de la Región de Murcia conectarán en directo con los enclaves autonómicos de mayor afluencia de espectadores.