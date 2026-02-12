La novena borrasca de 2026, 'Oriana', llega mañana y dejará viento, olas, lluvias abundantes y nieve en cotas bajas

Oleaje en la playa de Ondarreta, a 31 de enero de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España).
Oleaje en la playa de Ondarreta, a 31 de enero de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). - Unanue - Europa Press
Europa Press Sociedad
Publicado: jueves, 12 febrero 2026 10:32
Seguir en

   MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La borrasca 'Oriana', la novena borrasca en lo que va de 2026, llega este viernes y dejará rachas muy fuertes de viento, temporal marítimo, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas hasta el sábado, según un mensaje en 'X' de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

   "Nombrada la borrasca 'Oriana'. El viernes y sábado provocará rachas muy fuertes de viento, temporal marítimo, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas. 'Oriana' puede ser, al menos por unos días, la última borrasca de esta larga serie que comenzó a finales de diciembre", ha señalado el organismo estatal.

   Desde el 30 de diciembre de 2025 hasta el 8 de febrero se han registrado alrededor de 220 litros por metro cuadrado (l/m2) de lluvia, según datos de AEMET.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado