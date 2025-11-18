Los obispos defienden presunción de inocencia y derecho a denunciar, tras el caso 'Zornoza'

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha defendido el "doble principio" de la "presunción de inocencia" y el derecho a "denunciar", tras el caso del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zorzona, que está siendo investigado por el Vaticano por presuntos abusos sexuales a un menor en la década de los 90 del siglo pasado, y al que no se ha visto en la sesión inaugural de la Asamblea Plenaria de la CEE, que reúne a los obispos esta semana en Madrid.

"Lo que hemos vivido en estas últimas semanas con la aparición de denuncias de casos de abusos aviva en nosotros el deseo de seguir impulsando todo esto desde el doble principio de la presunción de inocencia, que queremos respetar y que se respete para todos los ciudadanos, también para los miembros de la Iglesia y la libertad también que existe de denuncia", ha subrayado

Así lo ha indicado este martes el presidente de los obispos españoles durante el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria.