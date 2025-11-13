Los obispos españoles se reunirán la próxima semana en asamblea y conocerán el informe de la comisión antiabusos

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los obispos españoles se reunirán desde del 18 al 21 de noviembre en la 128 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), durante la cual conocerán el informe de la comisión asesora del Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA).

La sesión inaugural de la Asamblea Plenaria tendrá lugar el martes 18 de noviembre a las 10.00 horas con el discurso del presidente, Luis Argüello. Después intervendrá el secretario de la Nunciatura, Giuseppe Commisso, en representación del nuncio apostólico en España, Piero Pioppo, que aún no se encuentra en España.

El inicio de la Asamblea se ha retrasado al martes 18 por causa de la visita de la Comisión Ejecutiva de la CEE al Papa León XIV, que tendrá lugar el lunes 17. Tras su nombramiento el 8 de mayo, la CEE pidió realizar esta visita que fue confirmada para esta fecha el pasado mes de agosto, según ha informado la CEE.

Durante la Plenaria, los obispos conocerán el informe FOESSA de Cáritas Española y el informe anual de la Comisión Asesora del PRIVA, que fue publicado el pasado mes de septiembre. Según este documento, se han recibido en el último año un total de 89 solicitudes de reparación integral, de las que se han resuelto 39, con una propuesta de indemnización de entre 3.000 y 100.000 euros, en función de la gravedad.

Entre otros temas, la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida informará a los obispos sobre la situación actual de Acción Católica y hará una propuesta sobre la presencia de los laicos en la vida pública.

Además, la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales explicará el Plan de Comunicación de la CEE y su propuesta para la creación de una Escuela de Verano.

Por su parte, la Subcomisión Episcopal para los Seminarios presentará una reflexión sobre la situación actual de los seminarios, mientras que la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura llevará a la Plenaria el texto definitivo de la Regulación del Consejo General de la Iglesia.

También estudiarán una propuesta para organizar las II Jornadas de actualización para obispos y tendrá lugar la elección del vicesecretario para Asuntos Económicos, cuyo mandato cumple los cinco años que establece el Reglamento de Ordenación Económica.

A su vez, los prelados ultimarán las Líneas pastorales de la Conferencia Episcopal para el cuatrienio 2026-2030, para su aprobación; darán su visto bueno, previsiblemente, a unas orientaciones sobre el acompañamiento y la aportación de los obispos eméritos, y estudiarán las propuestas para la aplicación de la sinodalidad en las diócesis.

Además, en el marco de la Plenaria, el jueves 20 de noviembre, a las 20.00 horas, tendrá lugar en la catedral de la Almudena una celebración ecuménica con motivo del 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, considerado el primer Concilio ecuménico de la Iglesia Católica. En el acto se hará pública una declaración conjunta con el resto de las confesiones cristianas en España.

Más allá del orden del día, la Asamblea Plenaria se celebra coincidiendo con la reciente noticia sobre la investigación del Vaticano al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por un presunto caso de abusos a un menor en la década de los 90 del siglo pasado; y tras la reunión del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, esta semana con víctimas de abusos en la Iglesia, en la que hablaron de una comisión mixta Iglesia-Estado para la reparación.

Otro asunto de fondo es el futuro del Valle de los Caídos, renombrado como Valle de Cuelgamuros. En marzo de este año se logró un acuerdo con la Iglesia para resignificarlo, manteniendo a los monjes benedictinos en la abadía, además de la basílica y la cruz, y esta semana, el Ministerio de Vivienda anunció el proyecto ganador para resignificarlo, 'La base y la cruz', que propone eliminar la escalinata que da acceso a la basílica e incluye "una gran grieta" que quiere "invitar al diálogo".