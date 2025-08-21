Los obispos españoles se unen a la jornada de ayuno y oración por la paz convocada por el Papa para este viernes

Archivo - El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, durante una entrevista con Europa Press, en la Conferencia Episcopal Española (CEE), a 3 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española (CEE) se ha unido a la jornada de ayuno y oración por la paz convocada por el Papa para este viernes 22 de agosto.

León XIV instó este miércoles a los asistentes a la Audiencia General a realizar una jornada de ayuno y oración por "la paz y la justicia", que "enjugue las lágrimas de quienes sufren a causa de los conflictos armados en curso".

También invitó a invocar la intercesión de la Santísima Virgen María: "Ella es la Madre de los creyentes aquí en la tierra, y también es invocada como Reina de la Paz, mientras nuestra tierra sigue herida por las guerras en Tierra Santa, en Ucrania y en muchas otras regiones del mundo", expresó.

En este sentido, el presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, se ha dirigido a través de una carta a los obispos españoles para responder al llamamiento del Papa León XIV a intensificar la oración y las actitudes en favor de la paz.

De esta manera, la CEE ha invitado a aumentar "en las celebraciones litúrgicas de cada día la oración por la paz" y ha propuesto diferentes oraciones para añadir, por ejemplo, a 'las preces de laudes', de vísperas y a la oración de los fieles de la misa.