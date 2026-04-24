Los obispos piden "prioridad de Evangelio" frente a "prioridad nacional":"La Iglesia no estará nunca en excluir al otro"

1081245.1.260.149.20260424124212 El secretario general de la CEE, Monseñor Francisco César García Magán, informa en rueda de prensa de los trabajos de la Asamblea Plenaria. - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha pedido "prioridad de Evangelio" frente a la "prioridad nacional" que propone Vox y ha asegurado que la Iglesia "no estará nunca" de acuerdo con medidas que traten de "excluir o anular al otro".

"La Iglesia no se mueve a nivel de eslogan, ni de este, ni de ninguno. La realidad de la Iglesia es mucho más amplia, más rica. Menos todavía cuando, de un lado, se quiere anular, excluir, eliminar al otro. En eso la Iglesia no está, ni puede estar, ni estará nunca. Nuestra mirada y nuestra prioridad es el Evangelio", ha subrayado García Magán, este viernes, en una rueda de prensa tras la 129 Asamblea Plenaria que ha reunido a todos los obispos españoles esta semana en Madrid.

El portavoz de los obispos ha subrayado que "la dignidad de la persona humana es intocable, irrenunciable y no se puede reducir" y ha lamentado que "la política se mueve mucho a golpe de eslóganes y reclamos publicitarios que buscan una polarización".

Frente a esta "polarización", el obispo ha apostado por el criterio del "amor al prójimo" no solo al que es del mismo partido o religión. "El criterio evangélico está por encima de cualquier otra consideración y la Iglesia tiene el compromiso de estar cerca de unos y otros", ha remarcado.