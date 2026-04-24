Sánchez advierte de que los pactos de PP y Vox afectarán a otros colectivos tras la "discriminación" a los migrantes

MADRID/NICOSIA (CHIPRE), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que los pactos de PP y Vox afectarán en un futuro próximo a otros colectivos "siempre señalados por la ultraderecha", después de que hayan abierto "la puerta" en Extremadura y Aragón a una "discriminación" que hoy afecta a los migrantes al priorizar las ayudas sociales a los españoles.

Sánchez también ha subrayado que el pacto de PP y Vox en estas dos comunidades "hace un señalamiento" a asociaciones "que cubren políticas sociales a las cuales no llega el Estado", no solo de índole religiosa, también feministas y otras que trabajan en pro de la diversidad.

"De esto estamos hablando: de abrir la puerta a una discriminación que hoy afecta a ciudadanos migrantes pero que pasado mañana, sin duda alguna, va a afectar a otros muchos colectivos que siempre han sido señalados por parte de la ultraderecha", ha concluido el presidente del Gobierno en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión informal de líderes de la Unión Europea en Nicosia (Chipre).

Sánchez ha puesto el foco en el "posicionamiento tan contundente" de una ONG "que no se casa con ningún gobierno" como es Amnistía Internacional y que, según ha explicado, ve los acuerdos de Aragón y Extremadura, que recogen la "prioridad nacional" para los españoles antes que a los migrantes, como "un riesgo para los derechos humanos en nuestro país".

Para el presidente del Gobierno, PP y Vox hablan de "crear ciudadanos de primera y de segunda clase" al imponer una "prioridad nacional" que "viola un principio básico" de la Constitución española, como es la "no discriminación y la igualdad entre ciudadanos vivan donde vivan, sea cual sea su origen, su raza, su orientación sexual o su género".

PROYECTO DE "INVOLUCIÓN Y REACCIÓN"

Dicho esto, Sánchez ha calificado de "auténtico desastre para los intereses de Extremadura, de Aragón y de España" el acuerdo entre PP y Vox, a la par que ha reflexionado por las negociaciones entre ambos partidos. "Después de cuatro meses o seis meses negociando, ¿lo único que pueden ofrecer es este proyecto de involución y de reacción?", se ha preguntado.

Por contra, el jefe del Ejecutivo ha destacado que España avanza "cuando mira hacia adelante, no hacia atrás" y "reconoce derechos, no cuando los recorta". "Cuando ve en la diversidad y en la igualdad elementos de desarrollo económico y de prosperidad y de cohesión, y no cuando ve en ellos un riesgo que evidentemente no es tal", ha resaltado.

Ante ello, Sánchez ha querido "tranquilizar" a los ciudadanos porque el Gobierno de España "actuará con la fuerza de la ley y, por supuesto, con total contundencia", si en dichas comunidades autónomas se aprueban leyes que "contravenga" los principios de igualdad que recoge Carta Magna.