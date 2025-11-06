El Papa y Abbas subrayan la urgencia de prestar ayuda a la población de Gaza y hablan de la solución de dos Estados

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XVI ha recibido este jueves en audiencia al presidente palestino, Mahmoud Abbas, con el que ha hablado sobre la "urgencia" de prestar ayuda a la población civil de Gaza y de poner fin al conflicto persiguiendo la perspectiva de la solución de dos Estados.

Según ha informado la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el encuentro ha tenido lugar este jueves por la mañana en el Palacio Apostólico Vaticano, con motivo del décimo aniversario del Acuerdo Global entre la Santa Sede y el Estado de Palestina (26 de junio de 2015).

La solución de dos Estados es la posición oficial de la Santa Sede, reiterada en varias ocasiones por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, antes por el Papa Francisco y ahora por el Papa León XIV. Este último, el martes por la noche, respondiendo a las preguntas de los periodistas frente a su residencia en Castel Gandolfo, destacó que "al menos la primera fase del Acuerdo de paz sigue adelante" y subrayó que ahora "es necesario buscar cómo pasar a la segunda fase, ver el tema del gobierno, cómo se pueden garantizar los derechos de todos los pueblos".

Según ha informado la agencia de noticias palestina WAFA, el presidente palestino ha agradecido al Papa su postura de apoyo para lograr una paz justa y le ha informado sobre "la grave situación humanitaria en la Franja de Gaza", la "escalada israelí en Cisjordania, incluida Jerusalén Este" o las "difíciles condiciones en Belén".

Abbas también ha abordado con el Pontífice la importancia de preservar el estatus histórico y jurídico de los lugares sagrados islámicos y cristianos en Jerusalén, la necesidad de garantizar la libertad de culto, el libre acceso a estos lugares y la necesidad de proteger la Ciudad Santa, entre otros asuntos.

Durante su visita al Vaticano, Abbas ha estado acompañado por el miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Ziad Abu Amr, el miembro del Comité Ejecutivo de la OLP y jefe del Comité Presidencial Superior para Asuntos Eclesiásticos, Ramzi Khoury, el asesor presidencial para Asuntos Diplomáticos, Majdi Al-Khalidi, el embajador palestino ante la Santa Sede, Issa Kassissieh, y la embajadora palestina en Italia, Mona Abu Amara.

Con motivo de su viaje a Roma, el presidente palestino también visitó este miércoles la tumba del Papa Francisco en Santa María la Mayor para un momento de recogimiento. Acompañado por el antiguo vicario de la Custodia de Tierra Santa, Ibrahim Faltas, y por su séquito, Abbas atravesó la puerta de la basílica papal para salir de ella un cuarto de hora más tarde, y depositó una ofrenda floral sobre la tumba de mármol con la inscripción Franciscus.