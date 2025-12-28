El Papa León XIV envía tres camiones con ayuda humanitaria a Ucrania

El Papa en la plaza de San Pedro el día de Navidad. - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha enviado tres camiones con ayuda humanitaria a las zonas de Ucrania más afectadas por los bombardeos con motivo del día de la Sagrada Familia que se celebra este domingo.

Así lo ha expresado el cardenal Konrad Krajewski, limosnero pontificio. En los camiones viajaban unos alimentos deshidratados de la empresa coreana Samyang Foods que al disolverse en una pequeña cantidad de agua se transforman en sopas de pollo y verduras.

Según el cardenal, el gesto del Pontífice es "un pensamiento para las familias que, como la de Nazaret, recorren el doloroso camino del exilio en busca de refugio" experimentando "la dramática situación de los refugiados, marcada por el miedo, las dificultades y la incertidumbre".

Asimismo, también ha subrayado que antes de Navidad el Papa envió ayuda financiera a varios países a través de la Oficina de Limosnería Pontificia y las Nunciaturas del Vaticano y ha confirmado que los camiones destinados a Ucrania "han llegado a su destino".