El Papa reclama en Bari que cese "el ruido de las armas y se escuche el lamento de los indefensos" en Siria

Publicado 23/02/2020 13:38:42 CET

ROMA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha denunciado una vez más la tragedia inhumana que se está consumando en Siria al tiempo que ha hecho un llamamiento para que "cese el ruido de las armas y se escuche el grito de los indefensos".

"Mientras estamos reunidos aquí para rezar y reflexionar sobre la paz y el destino de los pueblos que bordean el Mediterráneo, al otro lado de este mar, particularmente en el noroeste de Siria, se está produciendo una inmensa tragedia", ha constatado el Papa en su último acto público en Bari, donde ha participado en el encuentro de obispos del Mediterráneo, en la Basílica de San Nicolás.

Francisco ha denunciado el horror de la guerra en Siria mientras que ha criticado a "los actores involucrados y a la comunidad internacional" por guardar "silencio sobre el ruido de las armas", mientras muchos "lloran las lágrimas de los pequeños y los indefensos". Por eso, ha urgido a "dejar de lado los cálculos e intereses para salvaguardar la vida de los civiles y los muchos niños inocentes que están pagando las consecuencias".

De este modo, el Pontífice ha llamado a orar "al Señor para que pueda mover corazones y todos puedan superar la lógica de la confrontación, el odio y la venganza" y para que los hombres se redescubran "como hermanos, hijos de un solo Padre, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos".

"Invocamos al Espíritu Santo -ha concluido- para que cada uno de nosotros, a partir de los gestos diarios de amor, contribuyamos a construir nuevas relaciones, inspiradas por la comprensión, la aceptación y la paciencia, estableciendo así las condiciones para experimentar la alegría del Evangelio y difundirlo en todos los ámbitos de la vida".

EXTREMISMO DE LA CARIDAD

Antes del rezo del Ángelus, el Papa ha celebrado la misa dominical en el Corso Víctor Manuel II, en la que ha llamado todos los cristianos a que hagan suyo el "extremismo de la caridad".

"El mandamiento del amor no es una provocación, es el espíritu del Evangelio", ha recordado. De este modo, ha recordado que. Dios "ama siempre a todos, aun cuando no es correspondido". Así ha enfatizado que Jesús "no señaló con el dedo a los que lo condenaron injustamente y lo mataron de manera cruel, sino que les abrió los brazos en la cruz" . "Y perdonó a quienes lo crucificaron", ha remachado.

Por eso ha dicho que el único camino posible para los que quieren seguir es este: "Si queremos llamarnos cristianos, este es el camino. Amados por Dios, estamos llamados a amar; perdonados, a perdonar; tocados por el amor, a dar amor sin esperar a que comiencen los otros; salvados gratuitamente, a no buscar ningún beneficio en el bien que hacemos".

Así, ha defendido que Jesús no "exagera" ni apela a "paradoja" alguna cuando dice "Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen". "Es directo y claro", usando "palabras intencionadas, precisas", ha concluido.