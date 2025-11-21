El presidente de Sener, en un evento de The Family Watch: "Que los gobiernos y la sociedad cuiden a las familias"

Participantes de la XVI Lección Anual de la Familia de The Family Watch, que ha tenido lugar en el Auditorio Cremades & Calvo-Sotelo. - THE FAMILY WATCH

El presidente del Grupo Sener, Andrés Sendagorta, que fue presidente del Instituto de la Empresa Familiar, ha destacado la importancia de las empresas familiares en España, que representan "el 90%" del total y generan "el 60% del PIB" español privado y ha pedido a los gobiernos que cuiden a las familias. Así lo ha destacado durante la XVI Lección Anual de la Familia que ha tenido lugar en el Auditorio Cremades & Calvo-Sotelo.

Durante un coloquio moderado por el periodista y jefe de información de Servimedia, Pablo Andrés Iglesias, Sendagorta ha señalado que "es importante que los gobiernos y la sociedad en general cuiden a las familias, entre otras razones, porque al hacerlo serán las familias empresarias las que cuiden y quieran continuar con el legado recibido en sus empresas".

En este sentido, ha remarcado que "prestar un servicio a la sociedad tiene que ser parte de tu vocación como empresario". "Las empresas familiares tienen muchas ventajas siempre y cuando se doten de los órganos de gestión adecuados tanto en la empresa como en la familia empresaria", ha señalado.

Preguntado sobre algunas de las claves fundamentales que deben inculcarse en las familias, ha hablado sobre "la importancia del respeto y de la educación en la responsabilidad". "Como padres tenemos que dedicarle tiempo y ser creativos para no estar ajenos al mundo que viven nuestros hijos, sin ser ningún experto, tal vez esa es la mejor recomendación que yo podría transmitir a los padres jóvenes", ha subrayado.

Para la directora general de la Fundación The Family Watch, María José Olesti, los resultados de sus informes "indican que ante los cambios rápidos y constantes que se están dando en la sociedad, se necesitan políticas receptivas para poder salvaguardar el bienestar de las familias y el de todos los miembros, garantizando así que nadie se quede atrás".

"Esta XVI Lección Anual de la Familia, nos da la oportunidad de poder afirmar que la familia es el eje vertebrador de las ciudades sostenibles. Es el principal agente de cohesión, protección, apoyo, cuidado y desarrollo, para un mundo en constante transformación", ha enfatizado.

En el acto también han intervenido el concejal delegado del área de gobierno de políticas sociales del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández Sánchez, quien ha destacado que en España la familia es la "piedra angular"; y el presidente y fundador de Cremades & Calvo-Sotelo, Javier Cremades, quien ha asegurado que "las familias son una gran fábrica, y un gran elemento de protección de las personas".

En este mismo acto ha tenido lugar la ceremonia de entrega de los X premios de Familia The Family Watch a las mejores campañas publicitarias, y que han contado con el patrocinio de Methos Media. Este año los premiados han sido: en la categoría de Institución Pública, el Ayuntamiento de Elche, por su campaña 'Malcríalo'; en la categoría Especial Navidad, Iberia, por su campaña 'El Dilema'; y en la de Entidad Privada, Seguros SantaLucía, por su campaña 'Una vida contigo'.