COP31. - Torsten Holtz/dpa

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático ha reclamado este miércoles que los textos de la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía) reconozcan sus derechos "inherentes, diferenciados y colectivos" en el Programa de Trabajo sobre Mitigación y en el Objetivo Global de Adaptación, de conformidad con la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como, según recuerda el foro, se acordó en la COP30.

Entre ellos figura el derecho al consentimiento libre, previo e informado, que el foro reclama respetar antes de emprender o aprobar proyectos que afecten a sus tierras, territorios o recursos.

Asimismo, el foro pide garantizar su participación "plena, efectiva y significativa" en los diálogos y grupos de trabajo sobre estas materias y reafirmar el compromiso de mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5°C, así como acelerar la reducción de emisiones en origen.

Los representantes de los pueblos indígenas han reclamado que la acción climática reconozca su contribución a la protección de los ecosistemas y respete sus derechos diferenciados.

El colíder del Grupo de Trabajo de los Pueblos Indígenas sobre Mitigación, Thomas Joseph Tsewenaldin, ha destacado que la gestión indígena es "fundamental" para mantener al alcance el límite de 1,5ºC.

También ha advertido de que sus territorios están amenazados tanto por la expansión de los combustibles fósiles como por proyectos de mitigación que vulneran sus derechos, un "error" que el Programa de Trabajo sobre Mitigación debe evitar.

RECONOCIMIENTO EN EL BALANCE MUNDIAL Y ACCESO A FINANCIACIÓN

Por su parte, el colíder del Grupo de Trabajo de los Pueblos Indígenas sobre el Balance Mundial, Graeme Reed, ha considerado "innegociable" incluir en el balance mundial un párrafo independiente sobre los derechos de los pueblos indígenas, incluida la libre determinación.

Según ha defendido, este reconocimiento debe garantizar una aplicación coherente que tenga en cuenta la interconexión entre sus derechos, territorios, recursos y cultura.

Por último, el colíder del Grupo de Trabajo de los Pueblos Indígenas sobre Financiamiento Climático, Emil Sirén Gualinga, ha pedido que se solicite al Fondo Verde para el Clima desarrollar una modalidad específica de acceso directo para los pueblos indígenas.

"Cualquier decisión sobre el Fondo Verde para el Clima debe respetar también los derechos diferenciados y el estatus de los Pueblos Indígenas", ha recalcado.