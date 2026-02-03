Rego defiende que menores no asistan a corridas de toros, medida que el PP tacha de "cacicada comunista"

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido este martes la propuesta de su Ministerio de prohibir el acceso de los menores de 18 años a las corridas de toros, medida que el senador del Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel Ávila, ha tachado de "cacicada comunista".

"Lo que usted llama cultura, muchas familias españolas lo llamamos tortura", ha señalado Rego en el Pleno del Senado al ser preguntada sobre si es partidaria de prohibir el acceso de los menores de 18 años a las corridas de toros.

Durante su intervención, ha cuestionado que el PP "ponga en entredicho" que los niños sean sujetos de derecho al reaccionar a la propuesta de Juventud diciendo que "de proteger a los niños se encargaban las familias".

"¿De verdad nos están diciendo que el Estado no tiene ningún papel en la protección de la infancia frente a la violencia y que todo lo tienen que hacer las familias? ¿Qué hacen las familias cuando un condenado por maltrato a sus hijos da clase en un colegio?", ha puesto como ejemplo.

Según ha asegurado, "las familias están pidiendo leyes y que el Estado intervenga". Por ello seguirán adelante con su propuesta, ya que para Juventud "defender la infancia es una urgencia democrática". "Cuando se trata de garantizar el derecho de los niños y niñas a vivir libres de violencia, la supuesta libertad de los adultos no puede estar por encima, ni la de los maltratadores ni la de los toreros", ha recalcado.

UNA MEDIDA "EN CONTRA DE LA CONSTITUCIÓN"

Por su parte, el senador 'popular' Juan Manuel Ávila ha preguntado a Rego si "desde su posición ideológica" defiende que una chica con 17 años pueda "cambiar de sexo, abortar o votar pero no ver una corrida de Morante de la Puebla en la Maestranza de Sevilla".

En su intervención, ha tachado la medida de "cacicada" y ha dicho que, de aplicarse, "iría en contra de la Constitución española" al tiempo que ha recalcado que "invade" las competencias autonómicas, ya que estas administraciones son las encargadas de organizar este tipo de eventos.

A su vez, ha subrayado que el PP no va a permitir que "ningún político sectario y radical diga cómo educar a nuestros hijos". "Dice usted que esta medida viene a proteger a los menores. ¿De quién? ¿De sus padres? ¿De sus familias? ¿O de usted?", ha cuestionado.