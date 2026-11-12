Reino Unido nombra a una representante especial para la seguridad climática en la COP31

El primer ministro británico, Andy Burnham. - Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

MADRID, 12 Nov. (DPA/EP) -

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, ha anunciado este jueves el nombramiento de Dame Madeleine Alessandri como la primera representante especial del país para la seguridad climática. Lo ha hecho desde Antalya (Turquía), donde participa en la Cumbre de Líderes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año (COP31 o Cumbre del Clima).

Asimismo, ha anunciado que su Gobierno ayudará a movilizar 5.000 millones de libras en nueva financiación privada para proyectos de energía limpia en todo el mundo.

El dirigente también ha reafirmado la voluntad del Reino Unido de ejercer un papel de liderazgo en la lucha contra el calentamiento global durante las negociaciones climáticas de la ONU, después de que los cambios en el panorama político plantearan dudas sobre las prioridades del Ejecutivo.

"Gran Bretaña ha vuelto y está lista para desempeñar plenamente su papel. El mensaje que traigo es este: estamos comprometidos a cumplir nuestro objetivo de cero emisiones netas para 2050", ha afirmado.

Durante su discurso, Burnham ha defendido que las energías limpias son el único camino hacia la seguridad energética y ha respaldado la iniciativa '35 para el 35', promovida por Turquía, país anfitrión, para elevar al 35% la cuota de la electricidad en el consumo final de energía mundial en 2035, frente a poco más del 20% actual.