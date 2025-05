RTVE aclara que no se prohíbe "por contrato" a ningún representante de Eurovisión realizar "comentarios políticos"

Melody evitó hablar de la participación de Israel en el concurso al señalar que "por contrato" no puede hablar de temas políticos

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha aclarado este lunes que "en ningún momento" se ha prohibido "por contrato" a ningún representante de España en Eurovisión "hacer comentarios políticos" después de que la cantante Melody así lo asegurase durante su primera rueda de prensa tras su actuación en el concurso europeo.

La representante española evitó hablar abiertamente de la participación de Israel en el certamen. "De temas políticos no puedo hablar porque, por contrato, se me prohíbe y el único mensaje que puedo dar es que deseo de todo corazón que en el mundo haya mucho amor y mucha paz", aseguró.

Antes las afirmaciones de Melody, desde RTVE han aclarado después que "en ningún momento se ha prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer comentarios políticos".

En un mensaje del departamento de comunicación de RTVE en redes sociales, la corporación pública ha explicado que "son las normas" de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) "las que establecen que las canciones, y sólo las canciones, no deben incluir contenido político".

Melody sí que subrayó que, "por encima de todo" lo que más desea en el mundo es que "haya amor, que haya paz y que ojalá esos conflictos que hay en muchos lugares del mundo se acabasen, porque de verdad eso no debería de existir". "Los derechos de las personas están por encima de todo", enfatizó.

La representante española se mostró "orgullosa" de su actuación, pero añadió que volvería al festival con "otras condiciones". "Me encanta que haya podido hacer esta actuación y que me avale mi arte, mi música y mi talante, porque hay que tener mucho talante a la hora de hacer esta actuación. Y, por supuesto, mi talento, que nunca me la doy de nada y también hay que decirlo, que lo he hecho muy bien", defendió.