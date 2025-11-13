RTVE prepara un magacín cultural diario para La 2 que se estrenará en enero

Archivo - Sede de RTVE en Torrespaña - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

RTVE prepara para el próximo año un nuevo magacín cultural para La 2 que "ampliará y potenciará" la actual oferta cultural de la corporación.

Se trata de un programa diario de producción propia, realizado en los estudios de Prado del Rey, que reforzará la vocación de servicio público de RTVE con una nueva propuesta de divulgación cultural "ambiciosa e innovadora", según ha informado la corporación.

El nuevo magacín se estrenará en enero y dará cabida a diferentes contenidos culturales: música, literatura, cine, artes escénicas y nuevas tendencias, con secciones que incluirán entrevistas, críticas y recomendaciones.

Los programas culturales de RTVE son los más valorados, tanto en radio como en televisión, según el Observatorio de la Cultura. La 2 lidera el ranking de televisiones con espacios como 'Imprescindibles', Premio Nacional de Televisión 2019 por su contribución a la difusión de figuras clave de la cultura española y espacios de larga trayectoria y referentes dentro de su ámbito como 'Metrópolis', 'Órbita Laika', 'Página 2' o 'Días de cine', entre otros.

También combina la cultura con el entretenimiento con espacios diarios como los concursos culturales 'Cifras y letras' o 'Saber y ganar'.