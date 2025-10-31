Santiago Echevarría, nuevo corresponsal de RNE en Jerusalén

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El periodista de RTVE Santiago Echevarría seráel nuevo corresponsal de Radio Nacional de España en Jerusalén, a partir del próximo lunes 3 de noviembre, según ha informado RTVE.

La Corporación ha indicado que Santiago Echevarría (Bilbao, 1987) es licenciado en Comunicación Audiovisual (UNAV), Máster en Radio (UCM), especialista en Internacionalización Empresarial (UPV), técnico de comercio exterior (ICEX) y profesor de español como lengua extranjera (Instituto Cervantes).

Durante su trayectoria profesional, ha trabajado con medios nacionales e internacionales en Estambul (Turquía) y Ciudad de Panamá (Panamá), y ha publicado reportajes desde Irán, Colombia o Mauritania. Ha colaborado en el desarrollo de emisoras de radio en Senegal y en los campamentos de población refugiada saharaui de Tinduf.

Desde 2011, ha formado parte de las principales ediciones informativas de RNE y ha participado en distintos espacios de Radio 5 y Radio 3 sobre narrativa de viajes o reporterismo internacional. En 2024 fue nombrado director adjunto del Área Internacional.