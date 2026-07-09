La solidaridad y los "sueños compartidos" protagonizan la campaña de verano de la Lotería de Navidad 2026

Fotograma de uno de los anuncios de la campaña de verano del Sorteo Extraordinario de la Lotería Navidad 2026

Fotograma de uno de los anuncios de la campaña de verano del Sorteo Extraordinario de la Lotería Navidad 2026 - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Loterías y Apuestas del Estado ha estrenado su campaña de verano del Sorteo Extraordinario de la Lotería Navidad 2026, de la agencia Proximity Madrid, centrada en la solidaridad de la sociedad española "abierta y generosa", y en los sueños compartidos que se crean en torno a esta tradición.

Así lo ha expresado este jueves el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, en la tradicional rueda de prensa para presentar la campaña publicitaria de verano del sorteo navideño del próximo 22 de diciembre.

"Nosotros compartimos una ilusión. Esa ilusión nos lleva a compartir realmente un sueño, pero ese sueño no es solo qué haríamos con el premio. La Lotería de Navidad trasciende a algo más. ¿Qué haríamos por los nuestros, por los seres queridos? ¿Qué conservaríamos para ellos o para la sociedad? ¿Qué le devolveríamos a la sociedad?", ha indicado Huerta, que ha señalado que ese es el hilo argumental de la campaña de este año.

El presidente Loterías y Apuestas del Estado ha manifestado que la campaña "no es más, como siempre, que un reflejo de una sociedad española que es generosa por idiosincrasia y que es solidaria".

La campaña, cuyo presupuesto ha ascendido hasta los 373.000 euros, incluye spots para televisión, piezas digitales, cuñas de radio, exterior, prensa y presencia en los puntos de venta de la red comercial de Loterías, que se podrán ver desde este jueves.

Este año, la campaña cuenta con dos spots rodados en Mallorca, el primero de ellos, titulado 'Mercado' presenta a una madre y su hija sentadas en una terraza frente al Mercado Municipal de Santa Catalina, en Palma. "Tu padre se crió junto a este mercado. Había un bar, Casa Fernando, y de jóvenes veníamos mucho. Por eso, cuando me dijo que lo cerraban porque el dueño quería tirarlo, se me revolvió algo por dentro", cuenta la madre.

"¿Ya puestos? ¿Qué harías con esto?", le pregunta su hija entregándole un décimo para el Sorteo de Navidad, a lo que la madre responde: "Devolvérselo al hijo de Fernando. Hay cosas que hay que hacer, y más por los demás". El sport se cierra con el mensaje de que "los mejores sueños son los que se comparten".

Por otro lado, el segundo anuncio, titulado 'Terreno', muestra a dos hombres en un terreno en venta ubicado en un acantilado frente a la costa del municipio mallorquín de Campos. "Es bonito, ¿verdad?", afirma el protagonista de la historia, que lleva "soñando" con ese lugar desde que era niño.

"¿Y qué harías con todo esto?", le plantea su acompañante tendiéndole un décimo del sorteo de Navidad. "Nada, dejarlo así", asegura, mientras que su amigo le advierte de que "es la peor inversión" que ha oído en su vida. "Este sitio es increíble y lo será para siempre", zanja el protagonista.

La campaña gráfica cuenta con cuatro piezas en las que el bombo es el protagonista de los típicos atardeceres veraniegos llenos de color y la pregunta que permanece año tras año: '¿Y si cae aquí el Gordo de Navidad?'. Por último, se lanza la web www.compartetuveranosoñado.es, donde los usuarios podrán descargar en formato postal o fondo de pantalla las gráficas de la campaña sin ningún logo ni mensaje.

En la rueda de prensa, el presidente de Loterías ha destacado que "compartir" es uno de los valores de la sociedad estatal. "Antes de que te toque, puedes compartir la ilusión, puedes compartir un sueño y, sobre todo, el objeto del sueño no tiene por qué ser siempre el dinero", ha reflexionado Jesús Huerta.