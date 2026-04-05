Tábata Cerezo, coordinadora de intimidad en rodajes de Netflix: "Al principio había miedo de que viniéramos a censurar"

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MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La actriz Tábata Cerezo decidió, al ver el "vacío" que existía en la grabación de las escenas íntimas en los rodajes, dedicarse a trabajar como coordinadora de intimidad, un rol "fundamental" que surgió en 2018 en el contexto del movimiento Me Too en Estados Unidos y Reino Unido, al ponerse sobre la mesa el consentimiento de los intérpretes, y que en España empezó a implantarse en 2021, con Netflix como una de las empresas pioneras en contar con esta figura.

"A veces nos encontramos cierta resistencia por el desconocimiento que aún ha podido existir sobre el rol. Al principio pensaban o había miedo de que viniéramos a censurar o a limitar la libertad creativa o se malinterpretaba la palabra coreografía como algo que restringía a los cuerpos o que lo iba a hacer todo muy mecánico", ha señalado Cerezo en una entrevista a Europa Press en el centro de producción de Netflix en Tres Cantos (Madrid).

No obstante, la intérprete ha asegurado que con la experiencia y con la práctica "se ha podido demostrar que no es así, que al revés, que suma no solo a los actores, que se sienten más seguros, sino también a directores y producciones porque se mitiga la posibilidad de imprevistos". "El resultado en pantalla suele ser más realista o también se permite rodar escenas de una alta dificultad", ha aseverado.

En el camino por asegurar entornos de trabajo respetuosos, seguros e inclusivos, Netflix impulsó la coordinación de intimidad en los sets. Esta figura, consolidada entonces en otras regiones como Reino Unido, vela por cuidar el bienestar, el consentimiento y la seguridad de las personas que participan en escenas íntimas, de cualquier tipo, en un rodaje.

'Élite' o 'Valeria' fueron algunas de las primeras producciones de la compañía que contaron con estas figuras. Actualmente, existen empresas especializadas en España que ya asesoran en esta materia, como es el caso de Intimact, la empresa de Tábata Cerezo, que ha trabajado ya en numerosas producciones de Netflix, pero también en películas que han participado en Los Goya de este año como 'Los domingos', 'Romería' o 'Maspalomas'.

GESTIONAR LAS NECESIDADES DE UNA ESCENA ÍNTIMA

La coordinadora de intimidad ha relatado que su trabajo consiste en "gestionar las necesidades tanto creativas como logísticas de una escena íntima en las producciones audiovisuales".

De este modo, acompañan el rodaje de estas secuencias y también toda la preparación "para asegurar el consentimiento de los intérpretes y que estas escenas suceden de la forma más profesional y segura".

El coordinador de intimidad interviene en escenas que tengan una alta exposición física o vulnerabilidad física de los intérpretes, lo que implica no solamente escenas de sexo, también escenas de desnudo, aunque el contexto no sea sexual; escenas médicas, como partos; escenas escatológicas; y escenas que requieren de una interacción física que involucre a menores, aunque no sean en absoluto de carácter romántico, sino, según ha subrayado Cerezo, "para dar espacio también al consentimiento de los menores y al contacto sobre su cuerpo" y que puedan estar "más cómodos" en la grabación de secuencias con adultos.

La intérprete ha destacado que, aunque se encuentran "de todo", en general recibe mucho agradecimiento por parte de todos los actores, incluidos los más veteranos. "Algo que nos repiten muchas veces es 'ya me habría gustado a mí eh al principio o de joven haber tenido esta figura en mis primeras experiencias en rodajes'", ha comentado.

SI UNO DE LOS ACTORES QUIERE COORDINACIÓN, "NO HAY MÁS QUE HABLAR"

Sin embargo, sí que se ha encontrado con actores que sienten que "no necesitan tanto" la intervención de un coordinador de intimidad. "Nuestra intervención con ellos pues quizás es más moderado, a veces se da más espacio a los actores a poder decidir si lo necesitan, depende también mucho del nivel de dificultad de las escenas, pero desde luego si hay dos intérpretes y uno quiere que haya coordinación de intimidad no hay más que hablar", ha zanjado.

Cerezo ha recordado que la figura del coordinador de intimidad "era un rol muy desconocido hace unos años", aunque ahora "cada vez es más común que la gente de la industria ya sepa lo que es": "Incluso en la gente de la calle creo que es un rol más conocido, dentro de que aún es una cosa novedosa y hay quien nunca ha escuchado hablar de ello, no deja de ser algo muy nicho".

Respecto a la formación necesaria para ejercer como coordinador de intimidad, la actriz ha resaltado que "cada vez empieza a haber más oportunidades de formación", aunque es algo que ha ido "poco a poco porque no deja de ser un rol muy joven".

A nivel internacional, ha agregado, hay diferentes certificaciones en coordinación de intimidad y en España "están llegando poco a poco". Por ejemplo, su empresa, Intimact, impulsa una formación a nivel iberoamericano desde hace dos años. "Cada vez vamos a ver más oportunidades de formaciones oficiales en castellano y que vengan desde España", prevé.