Teléfonos de atención por el coronavirus en cada comunidad autónoma

MADRID, 10 Mar. (EDIZIONES) -

El coronavirus en España y en el mundo, en directo

Sanidad ha elevado hasta 1.204 el número de casos registrados por el nuevo coronavirus en España, con 28 fallecidos y 30 dados de alta. Hasta el momento 30 se han curado y 24 en la UCI, según el balance oficial. Estos son los números de teléfono a los que hay que llamar en caso de urgencia o necesidad de información por el coronavirus.

Para toda España en caso de urgencia: 112

Por comunidad autónoma:

Andalucía: 955 54 50 60

Aragón: 061

Asturias: 112

Cantabria: 112 y 061

C. La Mancha: 900 122 112

C. Y León: 900 222 000

Cataluña: 061

Ceuta: 900 720 692

C. Madrid: 900 102 112

C. Valenciana: 900 300 555

Extremadura: 112

Galicia: 900 400 116

I. Baleares: 061

Canarias: 900 11 20 61

La Rioja: 941 29 83 33

Melilla: 112

Murcia: 900 12 12 12

Navarra: 948 29 02 90

País Vasco: 900 20 30 50

Consulta aquí las medidas a nivel nacional, autonómico y local que se han tomado para atajar el brote.