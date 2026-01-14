Tolón se reúne con el ministro de Planificación, Cooperación Internacional y Hacienda y con el embajador de Palestina

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se ha reunido este miércoles con el ministro palestino de Planificación, Cooperación Internacional y Hacienda, Estephan Salameh - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se ha reunido este miércoles con el ministro palestino de Planificación, Cooperación Internacional y Hacienda, Estephan Salameh, encuentro al que también ha asistido el embajador de Palestina en España, Hosni Abdelwahed.

Esta reunión, que ha tenido lugar en la sede del Ministerio, se enmarca en la ronda de contactos que Milagros Tolón viene realizando desde que tomó posesión como ministra el pasado 22 de diciembre, según ha informado este Departamento.

En el marco de estas reuniones, Tolón se reunió ayer con la presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), Begoña Ladrón de Guevara.

En este encuentro, que fue una primera toma de contacto desde que asumiera la cartera de Educación, la ministra trasladó a la máxima representante de COFAPA su voluntad de "diálogo permanente y consenso para avanzar en la mejora del sistema educativo".

Esta semana la ministra también ha realizado una visita a la sede del Consejo Escolar del Estado y al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas.

Durante su visita al Consejo Escolar del Estado, Tolón saludó al personal de la institución y mantuvo un encuentro con la presidenta del mismo, Encarna Cuenca, el vicepresidente, Jesús Jiménez, y el secretario general, Andrés Ajo.