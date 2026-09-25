Turquía presenta en Nueva York dos iniciativas de cara a la COP31 para acelerar la financiación climática

Archivo - El ministro de Medioambiente y Urbanismo de Turquía y Presidente de la próxima Cumbre del Clima (COP31), Murat Kurum. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Medioambiente y Urbanismo de Turquía y Presidente de la próxima Cumbre del Clima (COP31), Murat Kurum, ha presentado dos iniciativas de financiación climática en Nueva York (EEUU), donde se ha celebrado la Semana del Clima y la '19 Turkey Investment Conference', según ha informado Kurum a través de Twitter. Estas iniciativas son el Puente de Implementación Climática y el Mecanismo de Financiación de la Resiliencia Urbana Sostenible.

Una de ellas ha sido el Puente de Implementación Climática (BRIDGE), que busca conectar objetivos climáticos "de manera más sólida" con las prioridades de desarrollo de los países y las oportunidades de financiación existentes. Turquía ha impulsado esta iniciativa con Etiopía, Fiyi, Indonesia, Pakistán y Uzbekistán, aunque Kurum ha indicado que forjarán "nuevas alianzas" hasta la celebración de la Cumbre del Clima.

La otra ha sido el Mecanismo de Financiación de la Resiliencia Urbana Sostenible (SURFF), que conectará las necesidades de los países y las ciudades con las oportunidades de financiación internacional existentes. Con ello, Turquía quiere acelerar "la transformación de planes en proyectos, de proyectos en financiación y de financiación en implementación".

Según ha explicado Kurum, el gobierno turco ha aplicado este enfoque en su territorio. En este sentido, ha recordado que ha construido un total de 455.000 viviendas en dos años tras el devastador terremoto de 2025 en el marco de la "Gran Campaña de Construcción del Siglo". Ésta experiencia les ha demostrado que la construcción segura, la infraestructura, la eficiencia energética y la acción climática son "piezas complementarias" de las políticas urbanas.

"Invito a los países, ciudades, instituciones financieras internacionales, bancos de desarrollo, organizaciones de las Naciones Unidas y a todos nuestros socios aquí presentes a contribuir a SURFF. Llevaremos esta asociación establecida en Nueva York a la implementación en Antalya; continuaremos trabajando juntos para hacer nuestras ciudades más seguras, más resilientes y más sostenibles", ha incidido.