La victoria de España ante Austria en el Mundial anota un 69,5% de share y más de 15,4 millones de espectadores únicos

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La victoria de España ante Austria en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá logró este jueves una audiencia media de 10.760.000 personas, 15.497.000 de espectadores únicos y un 69,5% de cuota de pantalla en La 1, Teledeporte y Dazn Mundial.

Así lo muestran los datos de seguimiento publicados este viernes por Barlovento Comunicación, que muestran que el minuto más visto de la competición en la jornada del jueves se registró a las 22.51 horas en La 1, con 10.447.000 de espectadores.

La selección española se impuso a Austria (3-0) en el SoFi Stadium de Los Ángeles, gracias al doblete de Mikel Oyarzabal y otro de Pedro Porro, en un partido que, además del pase a octavos, supuso la vuelta de la mejor versión del combinado de Luis de la Fuente.

Por otro lado, el número de espectadores únicos que vieron ayer algún partido del Mundial de Fútbol 2026 fue de 15.717.000, lo que supone el 33% de la población de España.